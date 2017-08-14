به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهارمین سالگرد خاموشی بنیانگذار نشر کارنامه زنده یاد محمد زهرایی مجله بخارا و نشر کارنامه شبی به منظور بزرگداشت یاد و خاطره وی در کانون زبان پارسی برگزار می‌شود.

در این مراسم، محمود آموزگار، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان درباره نقش زهرایی در مدرن کردن کتابفروشی‌ها و نشر ایران و دیگر سخنرانان نیز شامل داود موسایی، مونا سیف، محمدتقی عرفانپور، روزبه زهرایی و علی دهباشی درباره دیگر وجوه نیم قرن تلاش‌های زهرایی در عرصه نشر کتاب سخن خواهند گفت.

در این مراسم همچنین فیلمی مستند از مهرداد دفتری به نمایش در می‌آید که در این فیلم محمدعلی موحد، نجف دریابندری، منوچهر انور و علی میرزایی صحبت می‌کنند.

شب محمد زهرایی ساعت پنج پنجشنبه بیست و ششم مرداد در کانون زبان پارسی (بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار)، واقع در خیابان ولی عصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، پلاک ۱۲ برگزار می‌شود.