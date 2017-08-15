به گزارش خبرگزاری مهر، یورگن کلوپ مدعی شده اگر تیم فوتبال بارسلونا بخواهد «کوتینیو» را بخرد کاری از دست او بر نمی‏‌آید. «کوتینیو» دوست دارد به بارسا برود و مدتی است که اخبار مربوط به انتقال احتمالی‎اش سوژه رسانه‎ها است. او در دیدار اول تیمش در رقابت‎های این فصل لیگ برتر انگلیس مقابل واتفورد که با تساوی ۳ – ۳ به پایان رسید هم حضور نداشت.

هنوز اما درباره این بازیکن شک و تردیدهایی وجود دارد. یورگن کلوپ توضیحات جالبی درباره وضعیت دارد: برای مثال اگر پیشنهادی برای یک بازیکن باشد و من بگویم نه، و مالکان بگویند بله، فقط بیایید ببینیم چقدر می‎خواهند بپردازند، و من بگویم من نمی‎خواهم بشنوم، آن‎ها می‎گویند ما می‎خواهیم بشنویم، ۵۰ میلیون پوند. ۵۰ میلیون هم پولی است که وسوسه کننده است. آن وقت بازیکن فروخته می‏‌شود، باشگاه‎ها این‎طور کار می‎کنند.

کلوپ در ادامه گفت: هانس یوآخیم واتسکه، مدیر اجرایی دورتموند هم همین‎طور بود. فکر کردید من گفتم نوری شاهین را به رئال مادرید بفروشند؟ آن هم هرچه سریع‎تر؟ این تصمیم من نبود. بازیکن قرارداد دارد، آن‌ها توافق کرده‎اند، وقتی می‎گویم من نمی‌‏توانم درخواستی داشته باشم واقعا می‎‏گویم، به قوانین این بازی احترام می‎گذارم.

او همچنین گفت: اگر در مقابل پیشنهاد بارسا سران باشگاه می‎گفتند نه اصلا نمی‎خواهیم او را بفروشیم آنوقت پیامی واضح داده بودند. بهتر بود می‎گفتند ما پول نمی‎خواهیم، می‎خواهیم در تیم سرمایه‎گذاری کنیم و بهترین تیم را داشته باشیم، چون رویاها و آرزوهایی داریم. این می‏‌توانست پیامی واضح باشد.

کلوپ به نظر از سران باشگاه ناراحت هم هست: مهم نیست من چه فکری می‎کنم. من این بازیکن را از ۳۱ آگوست به بعد خواهم داشت، شاید هم زودتر مصدومیتش برطرف شود. فعلا نمی‏‌توانم چیز بیشتری در این باره بگویم، فکر کنم همه چیز را گفته‎ام. من رئیسانی دارم، درست است؟ چندین رئیس دارم، یکی از آن‎ها همسرم است. می‏‌توانم با این موضوع زندگی کنم، مشکلی نیست. مالکان هم ۱۰۰ درصد درباره این موضوع واضح پیامشان را رسانده‌اند. حرف دیگری برای گفتن نمی‌ماند.