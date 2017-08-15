به گزارش خبرگزاری مهر، یورگن کلوپ مدعی شده اگر تیم فوتبال بارسلونا بخواهد «کوتینیو» را بخرد کاری از دست او بر نمیآید. «کوتینیو» دوست دارد به بارسا برود و مدتی است که اخبار مربوط به انتقال احتمالیاش سوژه رسانهها است. او در دیدار اول تیمش در رقابتهای این فصل لیگ برتر انگلیس مقابل واتفورد که با تساوی ۳ – ۳ به پایان رسید هم حضور نداشت.
هنوز اما درباره این بازیکن شک و تردیدهایی وجود دارد. یورگن کلوپ توضیحات جالبی درباره وضعیت دارد: برای مثال اگر پیشنهادی برای یک بازیکن باشد و من بگویم نه، و مالکان بگویند بله، فقط بیایید ببینیم چقدر میخواهند بپردازند، و من بگویم من نمیخواهم بشنوم، آنها میگویند ما میخواهیم بشنویم، ۵۰ میلیون پوند. ۵۰ میلیون هم پولی است که وسوسه کننده است. آن وقت بازیکن فروخته میشود، باشگاهها اینطور کار میکنند.
کلوپ در ادامه گفت: هانس یوآخیم واتسکه، مدیر اجرایی دورتموند هم همینطور بود. فکر کردید من گفتم نوری شاهین را به رئال مادرید بفروشند؟ آن هم هرچه سریعتر؟ این تصمیم من نبود. بازیکن قرارداد دارد، آنها توافق کردهاند، وقتی میگویم من نمیتوانم درخواستی داشته باشم واقعا میگویم، به قوانین این بازی احترام میگذارم.
او همچنین گفت: اگر در مقابل پیشنهاد بارسا سران باشگاه میگفتند نه اصلا نمیخواهیم او را بفروشیم آنوقت پیامی واضح داده بودند. بهتر بود میگفتند ما پول نمیخواهیم، میخواهیم در تیم سرمایهگذاری کنیم و بهترین تیم را داشته باشیم، چون رویاها و آرزوهایی داریم. این میتوانست پیامی واضح باشد.
کلوپ به نظر از سران باشگاه ناراحت هم هست: مهم نیست من چه فکری میکنم. من این بازیکن را از ۳۱ آگوست به بعد خواهم داشت، شاید هم زودتر مصدومیتش برطرف شود. فعلا نمیتوانم چیز بیشتری در این باره بگویم، فکر کنم همه چیز را گفتهام. من رئیسانی دارم، درست است؟ چندین رئیس دارم، یکی از آنها همسرم است. میتوانم با این موضوع زندگی کنم، مشکلی نیست. مالکان هم ۱۰۰ درصد درباره این موضوع واضح پیامشان را رساندهاند. حرف دیگری برای گفتن نمیماند.
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