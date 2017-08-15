مهدی هاشمینسب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیمها در لیگ هفدهم گفت: لیگ شروع خوبی داشت. در سه هفته اول بازیها پرگل بود و تماشاگران از بازیهای پرگل لذت برده و امیدوارم در هفتههای آتی نیز این روند گلزنی برای تیمها ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: سال گذشته تقریبا لیگ خوبی را شاهد بودیم و فکر میکنم با توجه به اینکه در ابتدای لیگ هفدهم هستیم، اگر تیمها به آمادگی کامل برسند، میتوانیم شاهد بازیهای بهتری باشیم. اگرچه هنوز نتوانستیم یک فوتبال حرفهای را به نمایش بگذاریم.
پیشکسوت استقلال با کنایه نسبت به کیفیت لیگ برتر ایران و پخش فوتبال خارجی، گفت: ای کاش تلویزیون بازیهای خارجی را پخش نمیکرد تا به همین فوتبال خودمان عادت کنیم! متأسفانه وقتی بازی رئال و بارسا یا دیگر تیمهای اروپایی را مشاهده میکنیم، دیگر رغبتی به تماشای بازیهای داخلی نداریم چون تفاوتهای بسیاری بین فوتبال ایران و اروپاست.
هاشمینسب در خصوص وضعیت این روزهای پرسپولیس هم گفت: قرمزپوشان تهرانی خوب نتیجه میگیرند، اگرچه هنوز شکل واقعی خود را پیدا نکردهاند، اما با توجه به اینکه اسکلت فصل گذشته را حفظ کردهاند، به نسبت دیگر تیمها شرایط بهتری دارند، خوب بازی میکنند و با حمایت هوادارانشان بازیها را با پیروزی به پایان میرسانند. امیدوارم در لیگ قهرمانان نیز این روند را ادامه دهند تا بتوانند به فینال راه پیدا کنند.
وی در مورد استقلال خاطرنشان کرد: آبیهای تهرانی نفرات خوبی جذب کردند و انتظار میرود در هفتههای آینده شاهد عملکرد بهتری از آنان باشیم؛ این تیم مقابل تراکتور بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت و اگر استرس برد را نداشتند، میتوانستند به گلهای بیشتری نیز دست پیدا کنند و اعتقاد دارم منصوریان و یارانش در هفتههای آینده بازیهای بهتری از خود ارائه میکنند و نتایج قابل قبولی هم کسب میکنند.
پیشکسوت استقلال در خصوص تعطیلی 21 روزه لیگ به خاطر تیم ملی گفت: نظر ما هیچ فایدهای ندارد و کسی به آن گوش نمیدهد. در تمام دنیا مرسوم است که تیمها 72 ساعت قبل از بازی، یک اردو را برگزار میکنند و به مصاف حریفشان میروند، اما اینجا ایران است و فوتبال ایران قابل پیشبینی نیست.
هاشمینسب در خصوص صحبتهای انتقادبرانگیز مهرداد میناوند علیه سرمربی و کاپیتان استقلال در یک برنامه تلویزیونی گفت: فقط باید تأسف خورد که چنین اتفاقی افتاده است. میناوند باید از منصوریان عذرخواهی کند و بپذیرد که رفتار اشتباهی داشته است. اعتقاد دارم منصوریان که بازیکن و مربی محبوبی در میان هواداران استقلال است، گذشت کند و رسم جوانمردی را به همه بیاموزد. البته صحبتهای میناوند در شأن یک پیشکسوت نیست و از او بعید بود چنین حرفهایی را در یک برنامه پربیننده عنوان کند.
وی در پاسخ به این سؤال که سال گذشته هم چنین اتفاقی برای مظلومی افتاد و او شکایت نکرد، گفت: مطمئن باشید پایان هر شکایتی آشتی است، مظلومی بزرگواری کرد و نشان داد که کینه به دل نگرفته است اما باید حالا چون کسی شکایت نمیکند، دوستان هم رفتاری از خود نشان دهند که مورد سرزنش اهالی فوتبال و همه مردم قرار نگیرد.
پیشکسوت استقلال تأکید کرد: البته در این قضیه صدا و سیما هم مقصر است و باید برای چنین برنامههای پربینندهای، مجری را انتخاب کند که در شأن صدا و سیمای جمهوری اسلامی باشد.
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