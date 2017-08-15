بازدید مدیر شبکه دو سیما از پشت صحنه سریال «سایه بان»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه دو سیما در بازدید از پشت صحنه سریال «سایه بان» به کارگردانی مشترک برادران محمودی ضمن قدردانی و تشکر از تلاش های گروه سازنده، پیرامون روند ساخت سریال و مراحل پیشرفت قصه با نوید و جمشید محمودی تهیه کننده و امین تارخ یکی از بازیگران این سریال گفت وگو کرد.

مدیر شبکه دو با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور نیازمند تجربه کردن یک تحول بزرگ در عرصه های تولید و کار و صنعت است، تولید این گونه سریال ها را مثمر ثمر ذکر کرد و اظهار کرد: این سریال بر محور یک کارگاه درودگری و مبل سازی، انسان هایی فارغ از روزمرگی را تصویر می کند که اهل تلاش و غیرت و سختکوشی هستند. بنابراین تولید چنین مجموعه هایی با داستان هایی جذاب و تاثیرگذار می تواند فرهنگ پشتیبان تفکر سازندگی و تولید و سختکوشی در جامعه را نهادینه کند.

وی «سایه بان» را روایت یک قصه گرم از زندگی ذکر کرد که لبریز از غم ها و شادی هاست و با کار، تلاش، جوانمردی و همت شکل می گیرد.

محمدرضا جعفری جلوه در خصوص پیش بینی استقبال خانواده ها از این سریال بیان کرد: من معتقدم با کشش و جذابیت داستانی موجود و واقع گرایی ملموس و نهفته در این قصه انشاا... مورد توجه گسترده مخاطبان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین روند پیشرفت تولید سریال «سایه بان» را مثبت ارزیابی کرد و افزود: به همت برادران محمودی که تمامی تلاش خود را در روند تهیه و کارگردانی یک اثر تاثیرگذار به کار می گیرند و با تدارک و پشتیبانی صورت گرفته؛ در عین شتاب با دقت و قوت لازم پیش می رویم و امیدواریم در آذرماه و آستانه زمستان این سریال را به بینندگان شبکه دو سیما تقدیم کنیم.

در جریان این دیدار، چند پلان از سریال «سایه بان» در حضور مهمانان و عوامل فیلمبرداری شد که طی آن امین تارخ و مجتبی پیرزاده مقابل دوربین جمشید محمودی قرار گرفتند.

قصه سریال «سایه بان» با تکیه بر زندگی قشر کارگر، روابط، بیم ها و امیدهای زندگی آنها طراحی شده است. در خلاصه داستان به نویسندگی سعید دولتخانی و جمشید محمودی آمده: « سایه بان قصه زندگی امروز ما و شماست. دو رفیق که در منطقه ای کارگرنشین بزرگ شده اند، تا پای جان تلاش می کنند تا با امید چراغ خانه های شان را روشن نگه دارند. ایستاده اند در مواجهه با سرنوشت سرکش. عشق و ایمان، خون می دود در رگ هایشان تا از پا نیفتند و دلخوش بمانند به رحمت خدا و فرداهای بهتر؛ اما زخمی در راه است؛ زخمی که سنگ محکیست برای رفاقت دیرینه شان...»

سریال «سایه‌بان» محصول گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست و از بازیگران این مجموعه می‌توان به امین تارخ، آزیتا حاجیان، رویا تیموریان، بهزاد فراهانی، علی اوسیوند، پریوش نظریه، مجتبی پیرزاده، هستی مهدوی فر، محمد ولی زادگان،کاوه خداشناس، افسانه کمالی، حسام محمودی، خاطره حاتمی، افشین اخلاقی، سینا مهراد، المیرا دهقانی، زهرا بهروزمنش و ... اشاره کرد.

بخشی از عوامل این سریال عبارتند از: مدیر تصویربرداری (امیر موسوی)، طراح گریم (محمدرضا قومی)، تدوین (سپیده عبدالوهاب)، جلوه‌های ویژه بصری (علیرضا قادری اقدم)، مدیر صدابرداری (سعید بجنوردی)، طراح صحنه (امیرحسین باباییان)، عکاس (فتاح ذی‌نوری)، طراح لباس (مهرناز اکبری)، مجری طرح (شیما قنبری)، مدیر تولید (سامان شعشعه) و ... .