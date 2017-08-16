«اُبوایست» در دسترس مخاطبان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «اُبوایست» به کارگردانی و نویسندگی امیرصادق محمدی توسط موسسه نجوای زلال هنر و به تهیه کنندگی مرکز مستند سوره، تولید شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
مجید انتظامی متولد ۱۸ اسفندماه ۱۳۲۶ در تهران آهنگساز، نوازنده اُبوا و مدرس موسیقی است و از آهنگسازان سینمای ایران به شمار میآید.
او از دهه ۱۳۵۰ برای بیش از ۸۰ اثر سینمایی موسیقی متن نوشته است و با دریافت ۴ سیمرغ بلورین برای فیلمهای «بای سیکل ران»، «روز واقعه»، «آژانس شیشهای» و «دیوانهای» از قفس پرید، مشترکاً به همراه حسین علیزاده و محمدرضا علیقلی برنده بیشترین سیمرغ بلورین در بخش بهترین موسیقی متن جشنواره فیلم فجر است.
انتظامی از برگزیدگان هشتمین همایش چهرههای ماندگار در سال ۱۳۸۹ است و درسال ۱۳۹۳ به عنوان جهادگر عرصه فرهنگ و هنر، نشان افتخار دریافت کرده، او فرزند عزت الله انتظامی است.
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