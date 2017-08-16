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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

«اُبوایست» در دسترس مخاطبان قرار گرفت

«اُبوایست» در دسترس مخاطبان قرار گرفت

«اُبوایست» به مدت ۱۰۰ دقیقه، نام مستند بلندی است که زندگینامه مجید انتظامی را روایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «اُبوایست» به کارگردانی و نویسندگی امیرصادق محمدی توسط موسسه نجوای زلال هنر و به تهیه کنندگی مرکز مستند سوره، تولید شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

مجید انتظامی متولد ۱۸ اسفندماه ۱۳۲۶ در تهران آهنگساز، نوازنده اُبوا و مدرس موسیقی است و از آهنگسازان سینمای ایران به شمار می‌آید.

او از دهه ۱۳۵۰ برای بیش از ۸۰ اثر سینمایی موسیقی متن نوشته است و با دریافت ۴ سیمرغ بلورین برای فیلم‌های «بای سیکل ران»، «روز واقعه»، «آژانس شیشه‌ای» و «دیوانه‌ای» از قفس پرید، مشترکاً به همراه حسین علیزاده و محمدرضا علیقلی برنده بیشترین سیمرغ بلورین در بخش بهترین موسیقی متن جشنواره فیلم فجر است.

انتظامی از برگزیدگان هشتمین همایش چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۹ است و درسال ۱۳۹۳ به عنوان جهادگر عرصه فرهنگ و هنر، نشان افتخار دریافت کرده، او فرزند عزت الله انتظامی است.

کد مطلب 4060632
زهرا منصوری

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