شاخص بورس آسیا صعود کرد/ دلار جهش زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بازار بورس کشورهای آسیایی امروز، چهارشنبه به دنبال کاهش تنش میان آمریکا و کره شمالی به روند رشد خود ادامه داد. دلار هم به دنبال انتشار آمار امیدوار کننده بخش خرده فروشی آمریکا و نیز احتمال افزایش مجدد نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی آمریکا، با افزایش ارزش روبرو شد.
میانگین شاخص بورس آسیا-اقیانوسیه در خارج از ژاپن یک دهم درصد افزایش یافت؛ اما شاخص بورس نیکی (ژاپن) بدون تغییر شروع به کار کرد. شاخص بورس کاسپی (کره جنوبی) هم ۵ دهم درصد رشد را تجربه کرد.
برنامههای حمله موشکی با جزئیات کامل که نشان می داد پیونگیانگ قصد دارد به ۴ موشک به جزیره گوام در نزدیکی مرز اقیانوس آرام آمریکا حمله کند، باعث اوج گرفتن طلا و ین در هفته گذشته شد و ترس از یک جنگ قریبالوقوع حدود ۱ تریلیون دلار را از بازارهای سهام جهانی پاک کرد.
تایه شیم، سرپرست تحقیقات شرکت سرمایهگذاری و اوراق بهادار میرا از جاکارتا میگوید: این که خبری از کره شمالی نیست، خبر خوبی برای بازار است. البته از نظر ما ریسکهای مربوط به کره شمالی چیزی است که سرمایهگذاران باید با آن کنار بیایند.
در آسیا مهمترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه خارج از ژاپن، اماسسیآی، ۰.۱ درصد افزایش یافت و دلار به رالی سه هفتهای افزایش قیمت خود در برابر سبد ارزهای مهم ادامه داد.
سهام تایلند تحت تاثیر منفی سهام بخش مالی و انرژی ۰.۱ درصد افت کرد. در این میان شرکت ارتباطات رادیویی اسمارت کراپ در پنجمین جلسه افت خود ۴.۴ درصد سقوط کرد.
سهام فیلیپین اندکی افزایش یافت درحالیکه سهام اندونزی ۰.۳ درصد رشد کرد.
دلار هم پس از اعلام دادههای قدرتمند آمار فروش خرده فروشی آمریکا و احیای شانس افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، در برابر ارزهای مهم جهان تقویت شد به طوری که در مقابل ین ژاپن با ۰.۷ درصد افزایش به ۱۱۰.۳۸ ین رسید.
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