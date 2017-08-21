حمایت عجیب زمانی از علیرضا منصوریان!

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته جلسه هیات مدیره درخصوص نتایج ضعیف علیرضا منصوریان با حضور تمامی اعضا به جز رئیس هیات مدیره برگزار شد. در این جلسه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به حمایت از سرمربی تاکید داشتند و متفق القول اعلام کردند که از منصوریان حمایت خواهند کرد تا او بتواند با آرامش به کارش ادامه دهد و در دیدار های آتی موفق باشد.

اعضای هیات مدیره قول هر نوع همکاری را به منصوریان دادند تا او بتواند بدون دغدغه برکناری برنامه هایش را برای موفقیت استقلال ادامه دهد.

تنها نکته جالب توجه این جلسه حمایت شدید زمانی از منصوریان بود که سال گذشته از ابتدای فصل این عضو هیات مدیره مخالف صددرصد آبی پوشان بود و در طول نیم فصل اول بارها علیه سرمربی استقلال مصاحبه های تندی انجام داده بود و خواستار برکناری منصوریان بود به یکباره در فصل جدید تغییر موضع داده و به حمایت منصوریان پرداخت.

زمانی روز گذشته در جلسه تاکید داشت که منصوریان باید بماند و بدون استرس به کارش ادامه دهد، چون سال گذشته هم نشان داد که می تواند استقلال را به موفقیت برساند. شاید این موضوع برای منصوریان هم قابل قبول نبود چون تا به حال چنین حمایتی از زمانی به خود ندیده بود.

به هر حال این موضوع را باید به فال نیک گرفت زیرا نشان می دهد اعضای هیات مدیره برای موفقیت سرمربی متفق القول هستند و هیچ اختلافی بین آنها وجود ندارد.