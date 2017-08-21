جلسه هماهنگی دیدار پرسپولیس و الاهلی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به مفاد جلسه هماهنگی پیش از بازی، تیم فوتبال پرسپولیس با لباس یکدست سرخ در زمین مسابقه حاضر خواهد شد. دروازه‌بان هم یک دست مشکی پوش خواهد بود و نیمکت نشینان هم کاور سبز بر تن خواهند کرد.

تیم مقابل نیز داخل زمین یک دست سفیدپوش خواهد بود، دروازه‌بان آنها یکدست آبی‌پوش است و نیمکت نشینان از کاورهای مشکی استفاده خواهند کرد.

پرسپولیس و الاهلی به ترتیب در ساعت ۱۸:۱۰ دقیقه و ۱۸:۰۵ دقیقه هتل محل اقامت خود را به قصد حضور در ورزشگاه ترک می‌کنند.

ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه زمان ورود تیم‌ها به زمین برای گرم کردن خواهد بود که نیم ساعت به طول می‌انجامد.

در زمان انجام مسابقه، ۶ بازیکن از هر تیمی همراه با دو مربی می‌توانند پشت نیمکت خودی به گرم کردن بپردازند.

گفتنی است؛ کاپیتان سید جلال حسینی هم تنها بازیکن محروم در این بازی است.