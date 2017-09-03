آغاز فصل جدید تغییرات در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، روز ۳۰ مرداد ماه علی اصغر مونسان که پیش از این مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش را بر عهده داشت، به عنوان رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی منصوب شد در این مراسم اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و همه مدیران وی در سازمان منطقه آزاد کیش نیز حضور داشتند.

در حاشیه این مراسم مونسان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا قرار است در چارت سازمانی از مدیران منطقه آزاد کیش استفاده شود؟ گفت: تیم‌گرا نیستم. همه کسانی که با من کار کرده‌اند می‌دانند من فردی نیستم که تیم داشته باشم. کسی که در کنار من اهدافی که تعیین شده را اجرا کند، حتما همکار خوب من خواهد بود. حتما از ترکیب نیروها استفاده می‌کنیم تا دوره‌ تحول گرایی را در این سازمان رقم بزنیم.

با این وجود مونسان روز چهارم شهریور ماه برای قدرت ابراهیمی که در کیش مشاور رئیس سازمان و مدیرکل دفتر ریاست بود همین پست را در سازمان میراث فرهنگی در نظر گرفت و او را به سمت مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد.

صبح روز ۳۱ مرداد ماه هم از سازمان میراث فرهنگی خبر رسید طی حکمی از سوی مونسان، محمد محب خدایی که معاون گردشگری مونسان در کیش بود، به‌عنوان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی انتخاب شد.

۱۱ شهریور ماه هم روح‌الله مهدی‌نژاد مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش به سمت مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی منصوب شد.

شنیده‌های دیگر هم حاکی از آن است که در حوزه معاونت میراث فرهنگی فریبرز دولت‌آبادی به جای طالبیان معاونت میراث فرهنگی را برعهده خواهد گرفت. البته اگر دولت آبادی در معاونت شهرسازی وزارت راه سمتی به عهده نگیرد. دولت آبادی با مدرک دکترای معماری اکنون مدیرعامل مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی و معماری ایران است. او طی سالهای ۸۵ تا ۸۸ نیز معاون میراث فرهنگی بود. دولت آبادی البته در سازمان منطقه آزاد کیش مسئولیتی نداشته است.

غیر از معاونت میراث فرهنگی براساس اخبار شنیده شده، پرهام جانفشان عراقی نیز به جای سعید شیرکوند به عنوان معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی منصوب خواهد شد. پرهام جانفشان عراقی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان بود که بعدها به منطقه آزاد کیش رفت و به عنوان سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش فعالیت کرد. سپس وی طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منصوب شد.