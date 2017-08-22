عدم هماهنگی به استقلال ضربه زده/ روزی مربی آبی پوشان خواهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی در حاشیه دیدار دو تیم استقلال تهران و پدیده مشهد در خصوص شرایط این روزهای استقلال گفت: استقلال در بازیهایی که انجام داده شروع خوبی نداشته و متاسفانه عدم هماهنگی بازیکنان این تیم با یکدیگر خصوصا نفراتی که جدیدا به استقلال پیوسته اند باعث شده تا این تیم نتواند هماهنگی لازم را داشته باشد و همه مسئله به آبی پوشان ضربه زده و آنها نتوانستند امتیازات لازم را کسب کنند.

وی در پاسخ به اینکه که آیا تغییرات پی در پی ترکیب آبی پوشان می تواند یکی از علت های عدم موفقیت استقلال برابر حریفانشان باشد، افزود: تغییر در ترکیب تا حدودی منطقی است اما وقتی خیلی جابجایی ها زیاد شود عملکرد مثبتی در پی نخواهد داشت و بازیکنان تا با یکدیگر هماهنگ شوند دقایق زیادی از بازی گذشته است و این می تواند باعث گل خورد تیم شود.

محمدی در پاسخ به این سوال که استقلال می تواند با منصوریان به روزهای خوب برسد، گفت: شک نکنید با نفرات خوبی که در اختیار سرمربی استقلال است این تیم در هفته های آینده به اوج خواهد رسید. سرمربی استقلال یک تعطیلی ۲۱ روزه را در پیش دارد و این می تواند کمک موثری به استقلال کند.

دروازه بان پیشین آبی پوشان در پاسخ به این سئوال که دوست دارید در ایران مربی گری کنید، ادامه داد: در حال حاضر برای کلاس مربیگری B آسیا به تهران آمده ام تا بتوانم هم در اینجا مدارک خود را دریافت کنم و هم در خارج از کشور.

محمدی در پاسخ به این سئوال که آیا دوست دارید روزی مربی استقلال شوید، گفت: دوست دارم مربی آبی پوشان شوم اما بزرگتر از من در استقلال زیاد است ولی تلاش خود را خواهم کرد و روزی به عنوان مربی به استقلال خدمت خواهم کرد.