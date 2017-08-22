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۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۴۵

محمد قاضی:

برای بردن هم قسم بودیم/ استقلال شرایط خوبی ندارد

برای بردن هم قسم بودیم/ استقلال شرایط خوبی ندارد

مهاجم تیم فوتبال پدیده مشهد گفت: تمرینات خوبی برای این بازی انجام داده بودیم و هم قسم شده بودیم استقلال را ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر محمدقاضی پس از پیروزی دو بر صفر تیمش برابر استقلال تهران گفت: نمایش خوبی داشتیم و توانستیم به یک برد خیلی خوب دست پیدا کنیم. استقلال این روزها شرایط روحی خوبی ندارد و این مسئله کاملا در بازی این تیم مشهود بود.

وی تاکید کرد: ما در طول هفته تمرینات خیلی خوبی را انجام دادیم و برای این بازی هم قسم شده بودیم تا بتوانیم سه امتیاز حساس این دیدار را کسب کنیم.

محمد قاضی در ادامه تاکید کرد: نقاط ضعف استقلال را به خوبی می شناختیم و بر اساس همان شناخت توانستیم به پیروزی هم دست پیدا کنیم.

مهاجم پدیده مشهد در پایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید پدیده روز به روز بهتر خواهد شد و ما خود را به بالای جدول خواهیم رساند.

کد مطلب 4066857

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