  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۵۳

حمیدرضا کریموئی:

استقلال حرفی برای گفتن نداشت/ پاداش بازیکنان محفوظ است

استقلال حرفی برای گفتن نداشت/ پاداش بازیکنان محفوظ است

مدیرعامل پدیده مشهد گفت: کاملا بر بازی مسلط بودیم و استقلال حرفی برای گفتن مقابل ما نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کریموئی پس از پیروزی دو بر صفر تیمش برابر استقلال تهران گفت: بازیکنان ما نمایش خوبی از خود به نمایش گذاشتند و توانستند به یک برد بسیار خوب دست پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان ما آنچه را که در توان داشتند بکار بستد و توانستند با یک همدلی و وحدتی که بین ما وجود دارد به پیروزی دست پیدا کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا پاداشی به بازیکنان بابت این پیروزی خواهید داد یا خیر، گفت: قطعا همینطور است و رقم پاداش را به آنها اعلام کردیم و مطمئنا به مشهد که رسیدیم به آنها پرداخت خواهیم کرد.

وی در پایان و در خصوص رقم قرارداد پاداش گفت: اجازه بدهید بین ما و بازیکنان بماند. بعدا شما هم متوجه خواهید شد.

کد مطلب 4066863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها