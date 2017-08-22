استقلال حرفی برای گفتن نداشت/ پاداش بازیکنان محفوظ است

به گزارش خبرنگار مهر، کریموئی پس از پیروزی دو بر صفر تیمش برابر استقلال تهران گفت: بازیکنان ما نمایش خوبی از خود به نمایش گذاشتند و توانستند به یک برد بسیار خوب دست پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان ما آنچه را که در توان داشتند بکار بستد و توانستند با یک همدلی و وحدتی که بین ما وجود دارد به پیروزی دست پیدا کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا پاداشی به بازیکنان بابت این پیروزی خواهید داد یا خیر، گفت: قطعا همینطور است و رقم پاداش را به آنها اعلام کردیم و مطمئنا به مشهد که رسیدیم به آنها پرداخت خواهیم کرد.

وی در پایان و در خصوص رقم قرارداد پاداش گفت: اجازه بدهید بین ما و بازیکنان بماند. بعدا شما هم متوجه خواهید شد.