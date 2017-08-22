حبس استقلالی ها در رختکن/ اجازه خداحافظی به منصوریان ندادند!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست دو بر صفر استقلال برابر پدیده مشهد در ورزشگاه آزادی و مطرح شدن شایعه خداحافظی علیرضا منصوریان با بازیکنان، سرمربی استقلال نه تنها به کنفرانس خبری نرفت تا پاسخگوی سئوالات خبرنگاران باشد بلکه به همراه بازیکنانش حدود یک ساعت در رختکن ماندند.

جو آنقدر سنگین بود که پزشک، مربی دروازه بانها و سرپرست تیم رختکن را ترک کرده و منصوریان و بازیکنان را تنها گذاشتند. گویا سرمربی استقلال قصد خداحافظی داشته اما بزرگان تیم چون مهدی رحمتی، مجتبی جباری، خسرو حیدری و پژمان منتظری اجازه چنین کاری به او نداده و از او خواسته اند به کارش را ادامه دهد.

باید منتظر ماند و دید با حمایتی که اعضای هیئت مدیره دو روز پیش از منصوریان کرده بودند همچنان بر موضع خود باقی خواهند یا حضور سرمربی جدید قوت خواهد گرفت.