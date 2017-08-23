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۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳

مراسم تحلیف شورای شهر چوئبده برگزار شد

مراسم تحلیف شورای شهر چوئبده برگزار شد

آبادان ـ مراسم تحلیف شورای شهر چوئبده با حضور فرماندار آبادان برگزار و چهار نفر به عنوان هیئت رئیسه برای این شورا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی صبح امروز در آئین تحلیف اعضای شورای شهر چوئبده با اشاره به آغاز رسمی فعالیت شورای پنجم گفت: در حال تدوین برنامه ای به منظور قرار گرفتن شهرهای اروندکنار و چوئبده در محدوده منطقه آزاد اروند هستیم.

فرماندار آبادان به اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر چوئبده توصیه کرد کتاب قانون را مطالعه کنند و از غرض ورزی پرهیز و در پی حفظ وحدت ملی باشند.

شهبازی خطاب به اعضای منتخب گفت: شما اعضای شورای شهر هستید نه شورای شهرداری پس برای اداره امور شهر حوزه انتخابیه خود برنامه ریزی کنید و گرفتار حاشیه ها نشوید.

فرماندار با بیان اینکه مردم به اندیشه شما رای داده اند پس تنها برای آنها کار کنید، از اعضای شورای شهر چوئبده خواست تا شعارهای تحقق نشدنی را سرندهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نصیرزاده، ابریسمی، ناصی زاده، تمیر به عنوان هئیت رئیسه شورای شهر چوئبده برای مدت یک سال انتخاب شدند. همچنین در صورت موافقت اعضای جدید شورا، شهردار پیشین ابقا و یا به جای آن سرپرست جدید انتخاب می شود.

کد مطلب 4067332

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