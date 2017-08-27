آخرین وضعیت بازسازی اداره تئاتر/ ۳ سالن و ۴ پلاتو طراحی شده است

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره وضعیت بازسازی بنای قدیمی اداره تئاتر که چند سالی تعطیل و غیر قابل بهره برداری شده است به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه کار توسط دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مشاور سپرده و جلسات متعددی در این زمینه برگزار و نقشه های بازسازی این بنای تئاتری تهیه شد.

وی اظهار کرد: طبق نقشه های نهایی بازسازی اداره تئاتر، این بنا دارای یک سالن اصلی، ۲ سالن فرعی اما استاندارد با قابلیت اجرای نمایش و چهار پلاتوی تمرین است. همچنین فضاهای جانبی با یک طراحی جالب برای این بنا در نظر گرفته شده است.

شفیعی یادآور شد: نقشه ها به شهرداری تهران ارائه شده تا پروانه ساخت اداره تئاتر صادر شود.

مدیرکل هنرهای نمایشی با بیان اینکه اعتباری برای اجرای طرح بازسازی اداره تئاتر در سال ۹۶ در نظر گرفته شده است، درباره وضعیت خریداری ملک مجاور اداره تئاتر گفت: نقشه های بازسازی برای فضای موجود طراحی شده است اما پیگیری برای خرید ملک مجاور بنا نیز ادامه دارد.

وی تأکید کرد: سند اداره تئاتر که به نام وزارت ارشاد زده شد و اعتباری نیز که برای بازسازی این بنا در نظر گرفته شد اتفاقات مثبتی است که درباره اداره تئاتر رخ داده و قبلا چنین امکان و شرایطی ممکن نبود.

شفیعی اظهار امیدواری کرد که با صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری تهران، کار بازسازی اداره تئاتر در سال جاری آغاز شود.