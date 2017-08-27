هشدار درباره شیوع تب کریمه کنگو در عید قربان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر برائی‌نژاد در نشست خبری که به مناسبت عید قربان برگزار شده بود، با بیان اینکه امسال با هماهنگی‌هایی که با استانداری، شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، محیط‌زیست، سایر دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی انجام گرفته، قرار شده برای عید قربان، ۹۱ مرکز عرضه بهداشتی دام زنده و کشتارگاه راه‌اندازی شود، اظهار داشت: این مراکز، دام مورد نیاز مردم را به صورت بهداشتی در اختیار آنان قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: برای اعمال شرایط بهداشتی لازم در روز عرفه و عید قربان حدود ۳۰۰ نفر دکتر دامپزشک، کارشناس دامپزشکی و همچنین ناظر شرعی در ۹۱ مرکز ذکر شده حضور خواهند داشت و به مردم خدمات بهداشتی ارائه می‌کنند؛ ضمن اینکه ۹۱ مرکز بهداشتی در مناطق ۲۲گانه استان تهران پراکنده هستند.

مدیرکل اداره دامپزشکی استان تهران با اشاره به اینکه دام‌ها قبل از اینکه به مراکز عرضه عید قربان بیایند، از طریق سامانه قرنطینه دامپزشکی نظارت‌های لازم بر روی آنها انجام می‌شود، گفت: همچنین کلیه نظارت‌های بهداشتی لازم قبل، حین و بعد از کشتار بر روی این دام‌ها انجام خواهد شد.

برائی‌نژاد با تأکید بر اینکه تفاوت عید قربان امسال با سال‌های دیگر، وضعیت هشداری است که سازمان دامپزشکی کشور درباره شیوع بیماری تب کریمه کنگو در کشور اعلام کرده است، افزود: به دلیل اینکه امسال عید قربان در فصل گرماست، احتمال شیوع تب کریمه کنگو در کشور وجود دارد و این بیماری می‌تواند مخاطرات جدی برای ما ایجاد کند.

وی تصریح کرد: بنابراین ما از مردم می‌خواهیم از ذبح دام در مناطق شهری و روستایی خارج از نظارت دامپزشکی اکیداً خودداری کنند و احتمال شیوع این بیماری را کاملاً جدی بگیرند.

مدیرکل اداره دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو از طریق تماس با کنه‌های آلوده، له کردن کنه‌ها، گزیده شدن توسط آنها، تماس با خون و خونابه تازه، تماس با گوشت تازه در صورت زخم بودن بدن و مواردی از این قبیل به انسان منتقل می‌شود، درباره اینکه آیا این بیماری از طریق خوردن گوشت نیز به انسان منتقل می‌شود یا خیر؟ گفت: تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه فرد از طریق خوردن گوشت آلوده آسیب دیده باشد، ارائه نشده است.

برائی‌نژاد با تأکید بر اینکه بیماری تب کریمه کنگو در دام علائم مشخصی ندارد، تصریح کرد: به همین دلیل توصیه ما به مردم این است که از کشتار و ذبح دام خارج از چارچوب‌های دامپزشکی خودداری کنند و حتماً دامشان را از مراکز تحت پوشش دامپزشکی تأمین نمایند.