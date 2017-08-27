۲۵۰ میلیارد ریال هزینه برای زیرساختها در شهرکهای صنعتی قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز یکشنبه در بازدید از پروژه زیرسازی و جدول گذاری بلوار شهرک صنعتی جدید قزوین (کوهین) اظهار داشت: بیش از ۵۰ پروژه عمرانی - زیربنایی شامل احداث مدول دوم تصفیه‌خانۀ فاضلاب شهرک صنعتی کاسپین، احداث بلوار و خیابان‌های شهرک صنعتی قزوین (کوهین)، ساختمان اداری شرکت، شبکۀ گاز شهرک صنعتی لیا «پارک صنعتی لیا»، ساختمان آتش‌نشانی دانسفهان، حفر چاه سوم و چهارم شهرک کاسپین، شبکۀ روشنایی خرمدشت و پارک لیا، احداث پست برق، شبکۀ توزیع آب، احداث نمایشگاه دائمی و جاده دسترسی شهرک صنعتی کاسپین ۲ و دهها پروژه های دیگر در شهرکها و نواحی صنعتی استان در حال اجراست.

وی افزود: اجرای زیرساختهای لازم در شهرکها و نواحی صنعتی استان از رسالت این شرکت است و براساس نیاز و برنامه های عملیاتی مصوب شهرکها و نواحی صنعتی، پروژه های عمرانی برنامه ریزی و اجرا می شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به سرمایه گذاری برای انجام پروژه ها در دولت یازدهم گفت: اجرای بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی و زیربنایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در طول چهار سال گذشته هزینه شده است.

در استان قزوین ۱۵ شهرک وناحیه صنعتی دولتی و ۴ شهرک صنعتی خصوصی فعالیت می کنند.