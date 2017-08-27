به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین جشنواره فیلم روسیه با عنوان «پنجره‌ای به اروپا» که سمبل امسال آن سرگئی بودوروف جونیور بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس است، در شهر ویبورگ منطقه لنینگرادسکی افتتاح شد.



این جشنواره طی هفت روز کاری نزدیک به ۱۳۰ انیمیشن، مستند و فیلم‌ برای تماشاگران به نمایش گذاشت. امسال هیات داوران در بخش سینمای مستند بیش از ۳۰۰ درخواست برای شرکت در این بخش دریافت کردند.

۲۸ آگوست برابر با ۶ شهریور ماه اختتامیه این جشنواره طبق سنت در دیوارهای قلعه ویبروسک برگزار خواهد شد.

این جشنواره از سال ۱۹۹۳ با حمایت وزارت فرهنگ فدراسیون روسیه برگزار می‌شود.

از برگزیدگان این جشنواره در دوره‌های مختلف می‌توان به افرادی چون کارن شاه‌نظرف، رناتا لیتوینوا، بوریس خلبنیکوف، اولگ یانکوفسکی و بسیاری دیگر اشاره کرد.

سرگئی بودوروف جونیور بازیگری روس است که قبل از هر چیز به خاطر بازی در فیلم‌های «برادر» و «برادر-۱» به کارگردانی الکسی بالابانوف شناخته و در سال ۲۰۰۲ در تنگه کارمادونسکی در حادثه‌ای هنگام فیلمبرداری در اوستیای شمالی کشته شد.