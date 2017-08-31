امیدوارم تیم ملی فوتبال عملکردی تاریخی در جام جهانی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر بعد از تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر کره جنوبی که در سئول و با ترکیبی ۱۰ نفره رقم خورد، گفت: این نشان می دهد که عملکرد ملی پوشان فوتبال ایران در این مسابقات از روی حساب و کتاب کامل بوده است.

وی تصریح کرد: در دیدار امروز تیم ملی فوتبال از دقیقه دقیقه ۵۲ مقابل کره جنوبی ۱۰ نفره بازی کرد. این در حالی بود که کره ای ها برای صعود به جام جهانی به برد در این بازی و امتیاز آن نیاز داشتند و به همین دلیل کاملا مصمم و با انگیزه مقابل ایران قرار گرفته بودند. البته که برای تیم ملی فوتبال هم باوجودیکه صعودش به جام جهانی قطعی شده، این بازی اهمیت زیادی داشت از این حیث که بتواند رکورد خود را برای بازی بدون باخت و بدون گل دریافتی حفظ کند. در هر صورت در این شرایط تیم ملی فوتبال موفق به کسب تساوی و حفظ رکورد خود شد.

وزیر ورزش تاکید کرد: این نتیجه تمهیداتی است که از طرف وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و همچنین تلاش و برنامه سرمربی تیم ملی و بازیکنان بر اساس حساب و کتاب مشخص شده است. اینها توانمندی تیم ملی را نشان می دهد.

سلطانی فر تاکید کرد: امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران به شرط قرعه خوب بتواند به مرحله دوم رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه صعود کند. این تیم ظرفیت و توانمندی لازم برای این صعود را دارد.

وی همچنین با یادآوری دیدار هفته آینده تیم ملی فوتبال ایران برابر سوریه گفت: این دیدار حکم یک دیدار تدارکاتی برای ملی پوشان ایران را دارد همانطور که دیدار امروز برابر کره جنوبی چنین بود. پیش بینی هایی شده تا تیم ملی فوتبال ظرف ۷۰ روز اردویی خود برای آماده سازی حضور در جام جهانی، دیدارهای تدارکاتی دیگری هم داشته باشد. تا ۴۰ روز دیگر تیم ملی فوتبال دیدارهای تدارکاتی برابر روسیه و یک تیم آفریقایی انجام خواهد داد.

وزیر ورزش در پایان گفت: امیدواریم تیم ملی فوتبال همانگونه که صعودی تاریخی به جام جهانی داشت بتواند در این رویداد عملکردی تاریخی هم داشته باشد.