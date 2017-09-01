به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، درگذشت جانباز سرافراز سردار سپاه اسلام، حاج هادی اللهیارلو فرمانده سابق تیپ حضرت عباس (ع) نیروی زمینی سپاه و از رزمندگان شجاع و فرماندهان دلاور دوران دفاع مقدس را به خانواده معزز وی، همرزمان و مردم مؤمن و انقلابی اردبیل، آذربایجان غربی و به ویژه شهرستان خوی تسلیت گفت.

پیام سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

با کمال تأسف و تأثر، فقدان فرمانده دلاور و جانباز دوران دفاع مقدس سردار حاج هادی اللهیارلو که با رهتوشه‌ای از سال‌ها خدمت و تلاش صادقانه در مسیر دفاع از ارزش‌ها و اعتلای دستاوردهای انقلاب اسلامی ندای حق را البیک گفت و به برادران شهیدش پیوست را به خانواده معزز، همرزمان، مردم مؤمن و انقلابی اردبیل، آذربایجان غربی و به ویژه مردم شهید پرور شهرستان خوی تسلیت عرض می‌نمایم.

اینجانب ضمن آرزوی علو درجات و غفران و رحمت و اسعه‌ الهی، امیدوارم روح آن برادر ارزشمند با ارواح مطهر اولیا و برادران شهیدش محشور گردد.»