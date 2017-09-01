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۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

در پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی؛

استاندارهرمزگان جهت رسیدگی به وضعیت دانش آموزان عازم داراب شد

استاندارهرمزگان جهت رسیدگی به وضعیت دانش آموزان عازم داراب شد

بندرعباس - استاندار هرمزگان جهت رسیدگی به وضعیت دانش آموزان هرمزگانی حادثه دیده در سانحه واژگونی اتوبوس، عازم شهرستان داراب در استان فارس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتوبوس حامل دانش آموزان استان هرمزگان که قصد داشتند در اردوی ملی فرزانگان در شیراز شرکت کنند، بامداد جمعه 10 شهریور در شهرستان داراب استان فارس واژگون شد که بر اثر آن جمعی از دانش آموزان جان باختند و تعداد دیگری نیز دچار مصدومیت شدند.

استاندار هرمزگان جان باختن جمعی از دانش آموزان هرمزگانی در حادثه واژگونی اتوبوس در شهرستان داراب را تسلیت گفت.

وی ضمن ابراز همدردی با تمامی بازماندگان، افزود: دستورات لازم برای بررسی دلایل و همچنین رسیدگی فوری به مصدومان این حادثه صادر شده و این موضوع به طور جدی از سوی مسئولان استان پیگیری خواهد شد.

استاندار هرمزگان جهت رسیدگی به وضعیت دانش آموزان هرمزگانی حادثه دیده در سانحه واژگونی اتوبوس، عازم شهرستان داراب در استان فارس شد و قرار است وزیر آموزش و پرورش نیز به این شهرستان سفر کند.

کد مطلب 4075567

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