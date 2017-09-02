۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۲۴

با نهایی شدن فیلمنامه

قرارداد اولین فیلم مشترک ایران و کره بسته شد/ روایت قصه اسطوره‌ها

اولین فیلم سینمایی ایران و کره به صورت مشترک تولید می شود که اکنون مراحل نگارش فیلمنامه آن به پایان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد تولید اولین فیلم سینمایی مشترک ایران و کره با همکاری موسسه سینمایی اشراق و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و کمپانی هولوری کره و با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و معاون وزیر فرهنگ کره در سئول منعقد شد.

این فیلم که روایتگر داستانی اسطوره‌ای، تاریخی از فرهنگ دو کشور است به تهیه کنندگی علی نوری اسکویی و سوک سون جو و کارگردانی کیم هیونجو ساخته خواهد شد.

مراحل نگارش فیلمنامه و پیش تولید این فیلم به پایان رسیده و پس از نهایی شدن مراحل مجوز ساخت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولید آن در ۲ کشور کلید خواهد خورد.

    • تهمینه IR ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
      آیابازیگران این سریال مشخص شده؟؟؟؟بسیار خوشحالم که بالاخره تبادل فرهنگی بین ایران و کره داره صورت میگیره....
    • تهمینه IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
      به امید همکاری های بیشتر و همچنین کلیدخوردن همکاری با کشور چین

