به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد تولید اولین فیلم سینمایی مشترک ایران و کره با همکاری موسسه سینمایی اشراق و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و کمپانی هولوری کره و با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و معاون وزیر فرهنگ کره در سئول منعقد شد.

این فیلم که روایتگر داستانی اسطوره‌ای، تاریخی از فرهنگ دو کشور است به تهیه کنندگی علی نوری اسکویی و سوک سون جو و کارگردانی کیم هیونجو ساخته خواهد شد.

مراحل نگارش فیلمنامه و پیش تولید این فیلم به پایان رسیده و پس از نهایی شدن مراحل مجوز ساخت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولید آن در ۲ کشور کلید خواهد خورد.