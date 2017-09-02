ملت ایران هیچ محدودیتی را در عرصه نظامی ـ دفاعی نمی پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی صبح امروز در صبحگاه مشترک پدافند هوایی جنوب غرب کشور با گرامیداشت یاد شهید محسن حججی که حجت را بر همگان آشکار کار کرد، اظهار کرد: خدا را شاکریم که نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران مظهر اقتدار، امنیت، عزت ملی و لنگرگاه اطمینان، آسایش و آرامش ملت بزرگ ایران در استحکام، عزت و امنیت است.

وی افزود: میزبان این صبحگاه فرماندهی پدافند هوایی است که آن را به مناسبت سالرزو پدافند هوایی و مصادف با روز اول دهه ولایت برگزار کرده اند.

آیت الله کعبی عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با وحدت، هماهنگی، برادری و صمیمیت بر اساس وظایف و مأموریت های ذاتی نقش یکدیگر را تکمیل و در مقابله با دشمنان اسلام و ایران ایستاده اند. نیروهای مسلح ما ویژگی های ممتازی دارند که آنها را در مکتبی بودن، مردمی بودن و انقلابی بودن خلاصه می کنم. ایمان نیروهای مسلح به خدا و روز جزا در رأس این ویژگی ها قرار دارند و همانطور که برخی مسئولان خوب فرمودند خداوند سرچشمه همه قدرت ها است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امام راحل می فرمایند قدرت حقیقی قدرت خداوند و سایر قدرت های دنیا پوشالی است؛ بنابراین آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. جلوه دوم اعتقاد به قدرت خدا کسب توانمندی های بسیار و رسیدن به سطح قدرت دفاعی بالا است.

آیت الله کعبی گفت: هوافضا، زمین، دریا، قدرت موشکی، پدافند هوایی همه در راستای مقابله با دشمنان اسلام، بدخواهان ملت ایران و همچنین ستمگران است. طبیعی است که ملت ایران هیچ محدودیتی را در ارتقای توانمندی های خود به ویژه در عرصه نظامی ـ دفاعی نمی پذیرد.

وی افزود: جلوه دیگر مکتبی بودن نیروهای مسلح ارتباط با خدا است؛ تلاوت قرآن، نماز، استمداد از خدا، دعا و نیایش، توسل به اهل بیت، الهام از غدیر و ولایت امام علی (ع)، عاشورای حسین (ع) و مکتب انتظار امام زمان (عج) از جمله این ارتباطات است. مقاومت چند پیام از جمله فردی دارد که این پیام فردی شامل صبر و مقاومت در برابر گناه، ناشکیبایی، صبر در اطاعت و فرمانبری به انجام وظایف است. پیام اجتماعی یعنی دعوت دیگران، پیام سیاسی یعنی تحت تدابیر مقام معظم رهبری بودن و پیام اخلاقی مقاومت تقوا در همه عرصه های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی نیز از دیگر پیام های مقاومت است.

آیت الله کعبی اظهار کرد: پدافند هوایی وظیفه دفاع از مرزهای هوایی را برعهده دارد که مرزبان آسمان های ایران و خط اول مقابل هجمه های دشمنان است؛ تهدید در درجه اول هوایی هست که پدافند هوایی کشور را در مقابل این تهدید ایستادگی و جواب محکمی به آن خواهند داد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امنیت ایران مردم پایه و ولایت محور است، گفت: ولایتمداری، مردمداری، انقلابی بودن از جمله ویژگی های نیروهای مسلح است.

آیت الله کعبی بیان کرد: برخی کشورهای غربی و منطقه، فرماندهی داعش را برعهده دارند و هدف آنها از روی کار آوردن داعش و همچنین تشدید جنگ های داخلی در منطقه تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، نابودی منابع انسانی و زیرساخت ها، ارائه نقشه جدید برای آسیای غربی، نابودی ارتش، تجزیه کشورهای منطقه به ویژه عراق، یمن و سوریه است.

