به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک، یکی از ۱۲ بانک ایرانی است که با امضای این قرارداد، آمادهی تأمین منابع مالی پروژههای زیرساختی شرکتهای داخلی، در چارچوب توافق ۸ میلیارد یورویی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و کرهجنوبی است.
این تفاهم در چارچوب توافق بانکمرکزی ج.ا.ا با اگزیم بانک کرهجنوبی، تنظیم شده که در نتیجه آن بسیاری از پروژههای عمرانی و تولیدی راهاندازی خواهد شد و اثرات بسیار مثبتی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
گفتنی است عملکرد مطلوب بانکپاسارگاد در سالهای فعالیت، باعث شده جایگاه مطلوب و شایستهای را در صحنهی بانکداری بینالمللی از آن خود کند. بهطوریکه همواره مورد توجه بسیاری از بانکها و مؤسسات خارج از کشور قرار گرفته و قراردادها و تفاهمنامههای بینالمللی بسیار خوبی را در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تنظیم کردهاست.
بانکپاسارگاد برای ارائه کلیه خدمات ارزی از جمله گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدتدار، حوالجات ارزی، خرید و فروش و افتتاح حسابهای ارزی و همچنین صدور انواع ضمانتنامههای ارزی و خدمات مربوط به صادرات کالا در خدمت هممیهنان گرامی است.
