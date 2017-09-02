۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

معاون دانشگاه خبر داد:

۳۵ پروژه دانشگاه پیام نور در نقاط مختلف کشور افتتاح شد

۳۵ پروژه دانشگاه پیام نور در نقاط مختلف کشور افتتاح شد

معاون دانشگاه پیام نور گفت: ۳۵ پروژه در بخش های آموزشی، ورزشی و آزمایشگاهی دانشگاه پیام نور به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، دکتر فیصل حسنی با اعلام این خبر افزود: این پروژه ها از محل صرفه جویی و اعتبار اختصاص یافته با هزینه بالغ بر  ۸۰ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه همواره کیفیت گرایی سرلوحه برنامه های  دانشگاه پیام نور است، گفت: در سه ماه اول سال ۹۶، ۱۲ میلیاردتومان جهت تجهیز آزمایشگاه و کارگاه ها اختصاص یافته است.

حسنی افزود: خوشبختانه دانشگاه پیام نور مفتخر است که توانسته امکان تحصیل ارزان و باکیفیت بر پایه عدالت را به نقاط محروم کشور ببرد.

معاون اداری مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: هیچ کس نمی تواند منکر نقش دانشگاه پیام نور در توسعه علمی و فرهنگی کشور شود و ایجاد فرصت برابر برای همه اقشار جامعه یکی از افتخارات بزرگ این دانشگاه  است. 

