گرانفروشی ۱۴ تن برنج در کهگیلویه؛ جریمه ۱۲ میلیارد ریالی برای متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: پرونده گرانفروشی ۱۴ تن برنج تنظیم بازار در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کهگیلویه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی نرخ‌های مصوب و مستندات موجود در پرونده، تخلف گرانفروشی را محرز دانست و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حکم لازم را صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بر این اساس، متخلف علاوه بر تعطیلی و پلمب واحد صنفی و نصب پارچه اعلام تخلف بر سر در محل کسب، به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

لقمانی بیان کرد: این پرونده پس از گزارش بازرسان جهاد کشاورزی و ارسال مستندات لازم، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.