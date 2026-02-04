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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۲۹

گرانفروشی ۱۴ تن برنج در کهگیلویه؛ جریمه ۱۲ میلیارد ریالی برای متخلف

گرانفروشی ۱۴ تن برنج در کهگیلویه؛ جریمه ۱۲ میلیارد ریالی برای متخلف

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت یک واحد صنفی متخلف به پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی به دلیل گرانفروشی ۱۴ تن برنج تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: پرونده گرانفروشی ۱۴ تن برنج تنظیم بازار در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان کهگیلویه مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی نرخ‌های مصوب و مستندات موجود در پرونده، تخلف گرانفروشی را محرز دانست و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حکم لازم را صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بر این اساس، متخلف علاوه بر تعطیلی و پلمب واحد صنفی و نصب پارچه اعلام تخلف بر سر در محل کسب، به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

لقمانی بیان کرد: این پرونده پس از گزارش بازرسان جهاد کشاورزی و ارسال مستندات لازم، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

کد مطلب 6740063

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