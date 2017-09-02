به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این نوشتافزارها با هشت عنوان دفترهای «قدمهای کوچک»، «رنگینکمان»، «گنبد مینا»، «یک جهان تماشا توراست»، «نشاط و تندرستی»، «رویش دوباره»، «یادگارهای ماندگار» و «ساده» طراحی شده است.
بر اساس این خبر، کانون پنج سال است که دفترهای متفاوت بومی را تولید میکند، در مجموعه جدید نیز تلاش شده است تا این دفترها هم از نظر گرافیکی چشمنواز باشد و هم یک ابزار یادگیری برای کودکان و نوجوانان به شمار رود.
دفترهای امسال بهطور چشمگیری مساله آموزش مهارتهای زندگی، بهداشت فردی و مسایل زیست محیطی بهویژهمساله آب، حفاظت از گونههای جانوری رو به انقراض مانند پلنگ ایرانی و مراقبت از جنگلها را مورد توجه قرار داده است.
این نوشتافزارها ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ در سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران رونمایی میشود.
در چهار سال گذشته نیز هر سال ۴۰ عنوان نوشتافزار با نمادهایی از تصویرسازی کتابهای منتشر شده کانون، حکایتها و داستانهای ایرانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، طبیعت ایران، آثار باستانی، شخصیتهای تاریخی، فرهنگی و حماسی و... از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.
