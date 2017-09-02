مسئولان استان کربلا با آیت الله هاشمی شاهرودی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی شاهرودی و محسن رضایی رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عراق سفرکردهاند، همزمان با روز عرفه در شهر مقدس کربلا حضور یافتند و به زیارت حرم مقدس امام حسین (ع) و حضرت عباس (س) مشرف شدند.
همچنین اقشار مختلف مردم کربلا و گروههای سیاسی و اجتماعی و شخصیتها برجسته عراقی ازجمله عقیل الطریحی استاندار کربلا، حسین شهرستانی مشاور نخستوزیر عراق، شیخ زهیری مشاور نخستوزیر، نصیف جاسم رئیس شورای استانی کربلا به همراه ۲۷ نفر اعضای شورای استانی کربلا، سرتیپ قیس محمداوی، فرمانده عملیات فرات اوسط، سرتیپ احمد زوینی فرمانده پلیس کربلا، مازن یاسری مدیر شهرداریهای استان کربلا و مسئولان گروههای سیاسی و هیئتهای مذهبی کربلا با حضور در محل اقامت آیتالله شاهرودی و محسن رضایی با رئیس و دبیر مجمع تشخیص کشورمان دیدار کردند.
