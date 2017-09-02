  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

متن سند الزامات شبکه ملی اطلاعات منتشر شد

متن سند الزامات شبکه ملی اطلاعات منتشر شد

متن «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» روی سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر و در دسترس عموم قرارگرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات که در قالب یک سند و در جلسه سی وسوم و سی وپنجم شورای عالی فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شده است، یکپارچه‌سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، با الزامات کلان بالادستی است.

این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به نحو مطلوب و مطمئن، تأمین‌کننده تمامی نیازهای ارتباطی انواع ذی نفعان فضای مجازی کشور است.

محورهای شش گانه الزامات شبکه ملی اطلاعات شامل زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم‌سازی و امنیت و نیز تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات همراه با الزامات فرهنگی شبکه می شود.

انتشار سند مذکور برای آشنایی هرچه بیشتر آحاد مردم، به ویژه نخبگان و دست اندرکاران فضای مجازی کشور صورت گرفته و معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور آماده بهره گیری از نظرات، انتقادات و پیشنهادات کارشناسان، صاحب نظران و همه فعالان فضای مجازی کشور است.

متن این سند در ۱۴ صفحه از اینجا قابل مشاهده است.

کد مطلب 4076180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها