متن سند الزامات شبکه ملی اطلاعات منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات که در قالب یک سند و در جلسه سی وسوم و سی وپنجم شورای عالی فضای مجازی کشور تصویب و ابلاغ شده است، یکپارچه‌سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، با الزامات کلان بالادستی است.

این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به نحو مطلوب و مطمئن، تأمین‌کننده تمامی نیازهای ارتباطی انواع ذی نفعان فضای مجازی کشور است.

محورهای شش گانه الزامات شبکه ملی اطلاعات شامل زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم‌سازی و امنیت و نیز تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات همراه با الزامات فرهنگی شبکه می شود.

انتشار سند مذکور برای آشنایی هرچه بیشتر آحاد مردم، به ویژه نخبگان و دست اندرکاران فضای مجازی کشور صورت گرفته و معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور آماده بهره گیری از نظرات، انتقادات و پیشنهادات کارشناسان، صاحب نظران و همه فعالان فضای مجازی کشور است.

متن این سند در ۱۴ صفحه از اینجا قابل مشاهده است.