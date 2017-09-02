توزیع گوشت قربانی بین محاصره شدگان صنعا و غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بین المللی عدالت برای صلح، به مناسبت عید قربان، بسته های گوشت به همت جوانان مرکز عدالت برای صلح در حصار غزه و یمن در میان خانواده شهدا و جنگ زدگان توزیع شد.

توزیع این بسته های گوشت که به همت جمعی از مردم و جوانان ایرانی تهیه شده بود، همزمان با عید قربان در شهرهای غزه و صنعا به شکل همزمان صورت گرفت.

محمد اصغری، سخنگوی مرکز بین المللی عدالت برای صلح با اشاره به این خبر گفت: انگیزه اصلی از این اقدام خودجوش و مردمی، نشان دادن همبستگی با مردم مظلوم غزه و یمن و شریک کردن خانواده شهدای فلسطینی و یمنی در شادی عید قربان بود که مدتهاست در حصار ناجوانمردانه صهیونیستها و سعودی ها قرار دارند.

اصغری با اشاره به اوضاع وخیم غزه گفت: شرایط انسانی در غزه بحرانی است؛ دولت خودگردان با همکاری صهیونیستها مبادی ورودی به غزه را بسته اند و مردم در تنگنای شدیدی قرار دارند، تنها در ماه گذشته بیش از ۵ کودک فلسطینی به دلیل نرسیدن دارو و ممنوعیت انتقال به بیرون از غزه، به شهادت رسیدند.

اصغری افزود: بیش از ۶۰ درصد مردم غزه برای ادامه زندگی نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند، مردم مظلوم فلسطین تاوان مقاومت در برابر صهیونیستها را می پردازند.

سخنگوی مرکز عدالت برای صلح ادامه داد: شرایط یمن نیز مشابه غزه است و مردم مقاوم یمنی در محاصره نیروهای سعودی با پشتیبانی آمریکا هستند؛ بیش از ۷ میلیون یمنی در آستانه مرگ بر اثر بیماری و گرسنگی هستند و این بزرگترین بحران بشری در ۹۰ سال اخیر است.

وی با تاکید بر بیانات رهبری مبنی بر شباهت جنایات سعودی ها در یمن با جنایات صهیونیستها در فلسطین گفت: کودکان اولین قربانیان جنگ افروزی های امریکا در منطقه به دست آل سعود و اسرائیل هستند و سکوت جهان اسلام و جامعه جهانی در برابر این دو رژیم کودک کش غیر قابل قبول است.

این فعال بین الملل با اشاره به ضرورت نقش آفرینی گروه های مردمی برای امداد رسانی به کودکان و جنگ زدگان منطقه گفت: در اوضاع نابسامان منطقه و در شرایطی که قدرتهای استکباری انگیزه ای برای پایان بحران ها ندارند، این مردم هستند که باید به شکل آتش به اختیار از هرگونه کمک رسانی و جلب توجه جهانی به جنایات صهیونیستها و آمریکایی ها در خاورمیانه دریغ نکنند و با تلاشهای خود حکومتها را مجبور به چاره اندیشی برای حوادث ناگوار خاورمیانه بکنند.

لازم به ذکر است به مناسبت عید سعید قربان، گوشت قربانی به همت مرکز بین المللی عدالت برای صلح و با کمک های مردمی ایران، در مناطق محاصره شده ی غزه و یمن توزیع شد. این گروه پیش از این نیز بسته های غذایی را در جریان محاصره مسجدالاقصی در میان تظاهرکنندگان فلسطینی در بیت المقدس توزیع کرده بود.