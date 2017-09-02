  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۲۴

هزینه مکالمه مشتریان خوش حساب مخابرات نصف می شود

هزینه مکالمه مشتریان خوش حساب مخابرات نصف می شود

مخابرات تهران از اجرای طرح تخفیف ۵۰ درصدی مکالمه تلفن ثابت در داخل کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: این طرح با توجه به تفاضل میزان مصرف مشتریان تلفن ثابت در دوره جاری و میانگین سه دوره گذشته تهیه شده است و صرفا شامل مشتریانی که در قبض دوره جاری خود، فاقد بدهی گذشته باشند خواهد شد.

مکالمات طرح تخفیف ۵۰ درصدی، صرفا شامل مکالمات ثابت داخل کشور است و مشتریانی که مبلغ کارکردشان بیش از میانگین سه دوره قبل است شامل این طرح می شوند.

حداقل میزان کارکرد تلفن ثابت (۳۳۰ دقیقه ماهیانه) در هر یک از آیتم های ثابت به ثابت داخل استانی و بین استانی و ثابت به موبایل در محاسبه تخفیفات طرح لحاظ می شود.

در این طرح، میزان دقایق از کل میزان مصرف مکالمه مشتری محاسبه می شود.

کد مطلب 4076497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها