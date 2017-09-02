هزینه مکالمه مشتریان خوش حساب مخابرات نصف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: این طرح با توجه به تفاضل میزان مصرف مشتریان تلفن ثابت در دوره جاری و میانگین سه دوره گذشته تهیه شده است و صرفا شامل مشتریانی که در قبض دوره جاری خود، فاقد بدهی گذشته باشند خواهد شد.

مکالمات طرح تخفیف ۵۰ درصدی، صرفا شامل مکالمات ثابت داخل کشور است و مشتریانی که مبلغ کارکردشان بیش از میانگین سه دوره قبل است شامل این طرح می شوند.

حداقل میزان کارکرد تلفن ثابت (۳۳۰ دقیقه ماهیانه) در هر یک از آیتم های ثابت به ثابت داخل استانی و بین استانی و ثابت به موبایل در محاسبه تخفیفات طرح لحاظ می شود.

در این طرح، میزان دقایق از کل میزان مصرف مکالمه مشتری محاسبه می شود.