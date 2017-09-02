  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

«بلیت فقط مختص آقایان است»؛

اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره فروش بلیت بازی تیم ملی به بانوان

اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره فروش بلیت بازی تیم ملی به بانوان

فدراسیون فوتبال با انتشار اطلاعیه‌ای درباره فروش بلیت بازی تیم ملی فوتبال ایران و سوریه به بانوان توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر این اساس نکات ذیل به اطلاع می رسد

۱- سامانه بلیت فروشی دیدار ایران و سوریه،همان سامانه ای است که در سال های گذشته بلیت فروشی مسابقات باشگاهی را برعهده داشته است.با این وجود همواره بر اساس اعلام قبلی در این باره موضوع بلیت فروشی پیش رفته و بنابراین گزینه نهایی اعمال شده برای خرید بلیت تنها و تنها مختص آقایان بوده است. رویه ای که کمافی السابق در بازی های آتی هم اعمال خواهد شد.

۲- بر اساس اعلام شرکت توسعه هوشمند برهان مبین، خرید بلیت توسط تعدادی از بانوان به علت عدم دسترسی این سامانه به سایت ثبت احوال انجام پذیرفته است. فدراسیون فوتبال هم پس از اطلاع از این نقیصه، بلافاصله پیگیری های لازم را در این باره انجام داد.

۳- با این وجود، در صورتیکه تعدادی محدود از بانوان محترم بر اساس امکان نرم افزاری به وجود آمده بلیت تهیه کرده اند، نام و مشخصات آنان در سامانه به طور کامل موجود است و بلافاصله وجه دریافتی به آنها عودت داده خواهد شد.

۴- فدراسیون فوتبال تاکید می کند که هیچ برنامه ای برای حضور بانوان در ورزشگاه آزادی در دیدار ایران و سوریه وجود ندارد.

کد مطلب 4076705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها