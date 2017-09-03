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۱۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۳۶

کسری نوری به مهر خبر داد؛

حاجی مدیرعامل همشهری می‌شود/ طالب‌زاده مدیرمسئول روزنامه شد

حاجی مدیرعامل همشهری می‌شود/ طالب‌زاده مدیرمسئول روزنامه شد

سرپرست موسسه همشهری از آغاز فعالیت مرتضی حاجی به‌عنوان مدیرعامل طی روزهای آتی خبر داد و اعلام کرد: خسرو طالب‌زاده فعالیت خود را به عنوان مدیرمسئول روزنامه از امروز آغاز کرد.

کسری نوری سرپرست موسسه همشهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام پایان دوره سرپرستی خود در این موسسه از تصدی این مسئولیت توسط مرتضی حاجی وزیر اسبق آموزش و پرورش طی روزهای آینده خبر داد.

به گفته وی، مرتضی حاجی به‌زودی با حکم شهردار تهران به عنوان مدیرعامل موسسه مطبوعاتی همشهری معرفی و مشغول به کار خواهد شد و این اتفاق ممکن است ظرف امروز و فردا بیفتد.

وی همچنین از معرفی خسرو طالب‌زاده به‌عنوان مدیر مسئول جدید روزنامه همشهری خبر داد و گفت: آقای طالب‌زاده امروز در تحریریه روزنامه همشهری هم حضور پیدا کرد و به عنوان مدیرمسئول این روزنامه به کادر تحریریه و کارکنان این روزنامه معرفی شد.

همچنین به گفته وی، مدیرمسئول جدید روزنامه همشهری امروز ضمن گپ و گفت با اعضای تحریریه این روزنامه از بخش‌های مختلف آن هم بازدید کرد.

یادآور می‌شود کسری نوری مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت چندی پیش از طرف محمدعلی نجفی شهردار جدید تهران به‌عنوان سرپرست موسسه همشهری منصوب شده بود اما با مخالفت بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برای انتقال او از این وزارتخانه به شهرداری تهران، دوره سرپرستی نوری هم در موسسه همشهری به پایان رسید.

کد مطلب 4077659

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