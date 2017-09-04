به گزارش خبرنگار مهر، اواسط فصل گذشته درست در روزهایی که سنگینی شکست در جام حذفی مقابل نفت تهران روی دوش علیرضا منصوریان سنگینی می‌کرد و به نظر می‌رسید عرصه بر او تنگ آمده باشد، با یک تغییر رویکرد و استفاده از جمعی از بازیکنان جوان شجاعانه در اصفهان به دیدار سپاهان رفت. به گواه دوست و دشمن، آبی پوشان در دیداری که برنده آن نبودند بهترین عملکرد فنی را داشتند و همان بازی هم در نهایت باعث شد تیم استقلال و علیرضا منصوریان به روزهای خوب بازگردد.

شرایط کنونی در استقلال دست کمی از شرایط پایان نیم فصل نخست ندارد و حلقه‌های محاصره بر علیرضا منصوریان تنگ تر از گذشته شده است. به خصوص که به نظر می‌رسد برخی از اعضای هیات مدیره استقلال هم برای برکناری سرمربی کنونی استقلال عجله داشته و ثانیه شماری می‌کنند.

حال که استقلال همانند فصل قبل در شرایط سخت گرفتار شده است، سرمربی آبی پوشان قصد دارد بار دیگر به سیستم استفاده از بازیکنانی که کمتر از آنها استفاده شد روی بیاورد و با دادن فرصت به بازیکنان جوان و پر انگیزه تیمش، میدان را برای آنها باز بگذارد. بر این اساس احتمال این که تعدادی از بازیکنان با تجربه و اسم و رسم دار آبی پوشان که در بازی‌های اخیر این تیم بیشتر از دیگران فرصت بازی داشته و کمتر از این موقعیت استفاده کردند جای خود را به نفراتی که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند بدهند وجود دارد.

آبی پوشان در مرحله یک شانزدهم جام حذفی کشور در روز جمعه هفدهم شهریور و از ساعت ۱۷:۴۵ در سیرجان به مصاف تیم فوتبال گل گهر می‌روند. این بازی در حالی انجام می‌شود که هر دو تیم آخرین بازی خود در لیگ (برتر و دسته اول) را با شکست مقابل حریفان‌شان پشت سر گذاشته‌اند. آبی پوشان در دیداری بحث بر انگیز در هفته پنجم لیگ برتر در خانه خود با نتیجه دو بر صفر مغلوب پدیده شدند و شاگردان وینگو بگوویچ هم در دیداری سخت و دربی گونه در هفته چهارم لیگ دسته اول با نتیجه سه بر یک مقابل مس کرمان تن به شکست دادند.