رویکرد ترکیبی رویکرد آموزشی دانشگاه پیام نور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، بهمن زندی از برگزاری نخستین سلسله نشست های تبیین رویکرد آموزش ترکیبی در دانشگاه پیام نور خبر داد.

وی در نخستین نشست از سلسله جلسات هم اندیشی تبیین رویکرد آموزش ترکیبی گفت: آموزش ترکیبی، رویکرد آموزشی برتر قرن ۲۱ بوده و به عنوان رویکرد آموزشی منتخب دانشگاه پیام نور برگزیده شده است.

رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه پیام نور، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص مراحل چندگانه آموزش از دور گفت: نسل اول آموزش از دور با عنوان آموزش مکاتبه ای در عصر صنعتی شدن و تولید انبوه محصولات مطرح شد و دانشگاه های آموزش از دور از جمله دانشگاه پیام نور نیز بعنوان (دانشگاه انبوه) با انتشار کتاب های خودآموز به توسعه آموزش عالی در بین اقشار مختلف جامعه همت گماشت.

وی افزود: همزمان با تجهیز دانشگاه پیام نور به فناوری های مبتنی بر رسانه های جمعی بویژه رادیو- تلوزیون، نسل دوم آموزش از دور مشهور به آموزشهای چند رسانه ای، رونق گرفت و این دانشگاه از طریق همکاری با شبکه آموزش صدا و سیما در این راه گام های مهمی برداشت و در مرحله بعد با رشد فناوری های مبتنی بر اینترنت، آموزش از دور، تحت عنوان آموزش الکترونیکی مطرح شد که در حال حاضر دانشگاه پیام نور با توسعه تجهیزات فناوری آموزشی خود، از این شیوه در کنار کلاس های نیمه حضوری برای تربیت دانشجو استفاده می کند.

وی گفت: در دنیا آموزش ترکیبی بعنوان رویکرد آموزشی برتر قرن ۲۱ مطرح شده است، دانشگاه پیام نور بعنوان دانشگاه پیشرو در آموزش از دور، همگام با این تحول جهانی در حال برنامه ریزی جهت طراحی برنامه های آموزشی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در قالب این رویکرد مترقی است.