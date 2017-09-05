به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز در پنجمین گردهمایی سراسری کشت های پاییزه که به مناسبت آغاز سال زراعی ۹۷-۹۶ برگزار شده بود، گفت: بهره وری آب طی چهار سال اخیر ۲۵ درصد افزایش یافته بدون آنکه زمینی اضافه شود، ضمن اینکه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد صرفه جویی آب داشته ایم.

وی با بیان اینکه بهره وری آب در گندم از نیم درصد به ۷۶ صدم درصد رسیده است، افزود: در برنامه ششم توسعه قصد داریم این عدد را به ۱.۲ درصد برسانیم.

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در مکانیزاسیون مانند تراکتورهای متوسط و نیمه سنگین عملکردمان بیش از انتظار بوده است، گفت: در بحث کُمباین برنج عملکردمان استثنایی بوده، اما در موارد زیادی نیز نیاز به تجدیدنظر داریم، مثلا در باغبانی خیلی ضعیف و در حد صفر هستیم؛ در کشت مستقیم اگر چه عملکردمان ۲۲۰ درصد است، اما نسبت به سطح قابل توجه نیست و عقب است، بنابراین باید یک برنامه اساسی برای آن داشته باشیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ناوگان مکانیزاسیون باید مدرن سازی شود. کشاورزان در این زمینه هزینه زیادی می کنند و کمباین هایی هستند که ۲۰ سال است کار می کنند، ضمن اینکه تعداد تراکتورها باید بیشتر شود.

گره بحران آب کشاورزی حفاظتی است

وی با اشاره به مشکل کمبود آب گفت: اگر ما آب نداریم، اگر باید زمین هایمان حفظ شود، گره تمام اینها کشاورزی حفاظتی است. اولین حکم برنامه ششم نیز کشاورزی حفاظتی است.

کشاورز با اشاره به اینکه ممکن است در سالهای اول اجرای کشاورزی حفاظتی عملکرد اندکی متوقف شود، افزود: اما به طور مستمر خاک آباد می شود.

وی ادامه داد: گفته می شود با انجام کشاورزی حفاظتی سالی یک دهم درصد به ماده آلی خاک افزوده می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بذر منبع ژنتیکی است که کشاورز از آن استفاده می کند، افزود: بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش تولید مرهون ژنتیک است. طی ۴-۳ سال گذشته پایه های بذری ما حل شده و تنوع خوبی در این زمینه ایجاد شده است.

کشاورز با بیان اینکه در زمینه بذور گواهی شده نیز عملکردمان خوب بوده است، گفت: میزان تامین بذور گواهی شده در گندم آبی را از حدود ۱۷۵ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن رساندیم، ضمن اینکه در گندم دیم نیز این عدد ۸۰ درصد رشد داشته است.

هیچ کود بی کیفیتی در کشور عرضه نمی شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ایران یک درصد کشاورزی دنیا را دارد، اما کمتر از نیم درصد کود دنیا را مصرف می کند، گفت: کلید برخی نارسایی های ما مصرف کود است.

کشاورز با بیان اینکه طبق اعلام موسسه خاک و آب نیاز کشور به کود ۳.۳ میلیون تن است، افزود: این در حالی است که ما یک و نیم میلیون تن کود مصرف می کنیم و مصرفمان قابل قبول نیست؛ چرا که کود تاثیر زیادی بر محصولات کشاورزی دارد. ما در رابطه با کود توفیقمان خوب بوده اما در حد کافی نیست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بحث عرضه مشکلی وجود نداشته است، گفت: هیچ استانی نبوده که با کمبود عرضه مواجه باشد.

وی ادامه داد: بحث تنوع سازی به خوبی انجام شده، اما کافی نیست.

کشاورز با اشاره به کیفیت کودهای عرضه شده به بازار افزود: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، کیفیت کودهای موجود در بازار بسیار نامناسب بود و اولین گام ما ساماندهی کیفیت کودهای موجود بود. موسسه خاک و آب و نهادهای نظارتی تلاش های بسیار زیادی در این زمینه کردند و ما آیین نامه ثبت کود را به جریان انداختیم.

به گفته وی، ثبت کود کیفیت را افزایش داد و برخوردها با متخلفان آنی شد به طوری که امروز همه کودها زیر کلید است و کسی اجازه ندارد کود بدون کیفیت عرضه کند و محصولات از نظر کیفی هیچ مشکل ندارند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: ما باید کنترل بازار را بیشتر کنیم، ضمن اینکه تاکنون ۷ هزار و ۸۰۰ مورد تقاضا برای ثبت مواد کودی ارائه شده و ۵ هزار و ۸۰۰ مورد ثبت شده اند.

وی ادامه داد: در محصولات کودی سهم تولیدات داخلی ۸۰ درصد است.

تا سه سال آینده ایران رکورد جهانی تولید کلزا را پشت سر می گذارد

کشاورز با بیان اینکه تا سه سال آینده تولید کلزا در ایران رکورد جهانی را پشت سر می گذارد و به میانگین ۵ تن در هکتار در کشت آبی می رسد، گفت: کلزا نسخه نجات کشت آبی کشور است.

وی اضافه کرد: طی دو سال آینده ضریب خوداتکایی در تولید دانه های روغنی با توسعه کشت کلزا باید به ۳۰ درصد افزایش یابد، در غیر این صورت واردات تولید داخل را از بین خواهد برد.

تا خودکفایی شکر فاصله ای نداریم

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در زمینه چغندر قند توفیق معجزه آسایی داشتیم، افزود: ما با مدیریت آب تا خودکفایی شکر چند قدم بیشتر فاصله نداریم.

وی ادامه داد: تولید شکر در سال گذشته با ۱۰۴ هزار هکتار چغندر و سطح ثابت نیشکر رکورد تولید تاریخی زد. امسال نیز میزان تولید ۱۰۰ هزار تن بیشتر خواهد بود.

کشاورز ادامه داد: بهره وری تولید در هکتار ازحدود ۳.۵ تن در برنامه سوم به بیش از ۷.۵ تن در دوره اخیر رسیده است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه افزود: دولت باید مشکلات بازرگانی موجود در این حوزه را حل کند، به عنوان مثال قیمت شکر هر سال باید در فروردین ماه اعلام شود. با توجه به اینکه کمک مالی برای دولت دشوار است، حداقل باید دولت کمک کند تا قیمت شکر شفاف شود و اصلاحات قیمتی انجام گیرد.

کشاورز با تاکید بر اینکه مشکل هزینه حمل و نقل باید حل شود، گفت: اگر اصلاحات قیمتی انجام شود، احتمال اینکه مشکلات هزینه حمل و نقل نیز برطرف گردد، وجود دارد.