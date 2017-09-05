اقتدار جمهوری اسلامی مدیون نیروهای مسلح و امنیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در همایش حقوق دفاعی اظهار کرد: ما در منطقه ای پرآشوب هستیم اما با از خودگذشتگی نیروهای امنیتی و مسلح در شرایط امنیتی بسیار خوب و قابل قبولی به سر می‌بریم که در سایه آن کشور عزیز اسلامی ما در مسیر توسعه قرار گرفته است.

وی افزود: کاری که سپاه پاسداران با شلیک موشک به مواضع ترویست‌ها در سوریه انجام داد، کاملا از منظر حقوقی چه از نظر اسناد بالادستی نظام و قانون اساسی و چه از نظر حقوق مخاصمات بین‌المللی قابل توجیه و دفاع است؛ البته این کار با هماهنگی کشورهایی بود که موشک از مسیر آن ها رد می‌شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: هم در دوران دفاع مقدس و هم امروز، دوران اقتدار جمهوری اسلامی است و این شرایط مدیون تلاش نیروهای مسلح و امنیتی است.