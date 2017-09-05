به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و سوریه در چارچوب مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

در حالی که کمتر از سه ساعت تا آغاز دیدار تیم ملی فوتبال ایران و سوریه باقی مانده است حدود هزار هوادار وارد ورزگاه آزادی شده اند تا احتمال استقبال گسترده از بازی امشب را افزایش دهند. اغلب تماشاگران به دلیل رایگان بودن طبقه دوم ورزشگاه در این طبقه حضور دارند.

* در جایگاه خبرنگاران، عکس زنده یاد ایرج باباحاجی خبرنگار فقید ورزشی خودنمایی می کند که با یک دسته گل آراسته شده است.

* بدل کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم در ورزشگاه حضور داشت و تماشاگران حاضر روی سکوها با او عکس یادگاری گرفتند.

* برخی تماشاگرانی که برای تهیه بلیت این بازی پول پرداخت کرده بودند هنگام ورود به ورزشگاه با یک خبر خوب مواجه شدند و به آنها اعلام شد که تماشای بازی کلا رایگان است و پول شان برگردانده خواهد شد.

* برای اولین بار رادیو ورزشگاه از ساعت ۱۶:۴۵ برای بازی های تیم ملی فوتبال ایران، آغاز به کار کرد تا برنامه های ویژه جشن صعود تیم ملی فوتبال ایران را اعلام کند.