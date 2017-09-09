به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی برترین های فوتسال ایران عصر امروز شنبه با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، محمدرضا داورزنی معاون وزارت ورزش، شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک، علی کفاشیان رئیس کمیته فوتسال و مربیان و بازیکنان تیم های مختلف در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.

در این مراسم نفرات زیر به عنوان برترین ها معرفی شدند:

* بهترین باشگاه بانوان:

باشگاه دانشگاه آزاد

* بهترین باشگاه مردان:

- باشگاه گیتی پسند

* بهترین تیم امیدها:

- شهرآرا

* بهترین تیم جوانان:

- مقاومت البرز

* بهترین بازیکن تیم ملی زیر ۲۰ سال:

- توحید یوسفی

* بهترین بازیکن تیم ملی فوتسال

- احمد اسماعیل‌پور

* خانم گل رقابت‌های فوتسال بانوان:

- سارا شیربیگی

* آقای گل لیگ برتر فوتسال:

- مهدی جاوید

* بازیکن اخلاق بانوان:

- فاطمه ارژنگی

* بازیکن اخلاق آقایان:

- محمد طاهری

* پدیده جوان مسابقات بانوان:

- نسیم نوازنده

* پدیده جوان مسابقات مردان:

- مسلم اولادقبا

* بهترین مربی بانوان:

- خانم رز جدیدزاده

* بهترین مربی آقایان:

- رضا لک

* بهترین بازیکن بانوان:

- فهیمه زارعی

* بهترین بازیکن مردان:

- علی اصغر حسن‌زاده