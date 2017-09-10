مبلغان دینی به محتوای تبلیغ در ایام محرم و صفر توجه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی دشتکی صبح یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی شئون مذهبی و مناسبتهای مذهبی استان همدان با بیان اینکه محرم و صفر در فرهنگ دینی و مذهبی ما مسلمانان از جایگاه ویژهای برخوردار است، افزود: اگر اکنون ملت ایران بهعنوان یکی از کشورهای سربلند و سرافراز در جهان مطرح است به برکت فرهنگ عاشورا و مهدویت است و مکتب سرخ حسینی و سبز مهدوی چیزی است که ما را از فرهنگ، نظام، ادیان و مذاهب دیگر تمیز میدهد.
وی اضافه کرد: حقیقت و معنای حکومت توحیدی و اسلامی در مکتب عاشورا و مهدویت است و اگر اکنون از دفاع مقدس سرافرازانه یاد میکنیم به برکت این مکتب بوده و سعادت بشر با هر دیدگاه و تفکری وابسته به شناخت فرهنگ ایثار و شهادت و مکتب عاشورا است.
حجتالاسلام علی دشتکی عنوان کرد: در صورت بیتوجهی به فرهنگ ایثار و شهادت بهعنوان محور اصلی نظام توحیدی و آفرینش طبیعت بشر، افول جایگاه والای انسان و سپس انحراف و انحطاط وی دور از ذهن نخواهد بود و آن زمان که این اتفاق رخ دهد تمامی ارزشهای انسانی و حقوق بشریت پایمال میشود.
وی ادامه داد: محرم و صفر بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است بنابراین برنامهریزیها باید به گونهای باشد که این نگاه را در جامعه اسلامی و سایر جوامع شناسانده و تعمیق بخشیم.
حجتالاسلام علی دشتکی با بیان اینکه بزرگترین معروف در مسائل فرهنگی ملتها، عاشوراست، عنوان کرد: عاشورا مکتبی است که تمام بشریت با هر دین و مذهبی میتوانند از آن بهرهها بگیرند.
وی گفت: آزاداندیشی و آزاده بودن فرهنگی است که بسیاری از ملل به دنبال آن هستند و چه زیبا این مهم در واقعه عاشورا تحقق یافته است.
وی یادآور شد: تمامی ملل حتی انسانهای غیرموحد میتوانند از فرهنگ ایثار و شهادت که بهعنوان بزرگترین معروف عاشوراست، بهعنوان پشتوانه بزرگ حرکت اجتماعی بهرهمند شوند حال در این میان انگیزه اصلی و هویت عظیم شیعه فرهنگ غنی عاشورا است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان عنوان کرد: اگر جوامع به دنبال سلامت اجتماعی هستند باید نسبت به این معروف بزرگ پافشاری کنند و اندیشه و افکار جوانان و نوجوانان را عمق بخشند.
وی بابیان اینکه عمقبخشی اندیشه و افکار انسان باعث رویش، پویش و نشاط و شادابی وی خواهد شد، گفت: محرم گرچه همراه با حزن و اندوه و عزاداری است اما بزرگترین نشاط اجتماعی را دربر دارد چرا که همه چیز را هدفمند کرده و باعث حرکت اجتماعی منسجم میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان بیان کرد: در این راستا باید رسانههای ملی و سنتی اعم از هیئات مذهبی و مساجد در راستای تحقق اهداف مهم عاشورا تلاش مضاعف داشته باشند چرا که جامعه امروز نسبت به قبل نیازمندتر و تشنهتر از گذشته به فرهنگ عاشوراست.
وی اظهار کرد: دستگاهها و نهادهای متولی همچون سالهای گذشته برنامههای مختلفی در ماه محرم و صفر خواهند داشت که از این میان میتوان به برگزاری تجمع بزرگ مردمی با موضوع هیئات مذهبی در نخستین روز از هفته دفاع مقدس و امر به معروف و نهی از منکر در همه شهرستانهای استان اشاره کرد.
حجتالاسلام علی دشتکی با اشاره به اینکه تهیه اولویت تبلیغی و توجه به محتوای تبلیغ در ایام محرم در هر بعدی امری ضروری است، گفت: برگزاری همایش توجیهی مبلغان و هیئات مذهبی به صورت استانی، اجتماع مادحان در سایر شهرستانهای استان، برگزاری همایش «احلی منالعسل» در پنجم مهرماه در راستای معرفتافزایی دانشآموزان و توجه و ورود شبکه تبلیغی به شعار سال و طرح سلامت اجتماعی از دیگر برنامههای این ایام است.
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