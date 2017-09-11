به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی صبح دوشنبه در آیین بهره برداری از آبرسانی به مجتمع تخت خواجه ارزوئیه گفت: با بهرهبرداری از این پروژه عملیات آبرسانی به ۱۵ روستای شهرستان ارزوئیه انجام میشود.
وی زمان کلنگزنی این پروژه را سال ۹۵ ذکر کرد و ادامه داد: با اجرای پروژه گفتهشده ۴۰۰ خانوار و بیش از دو هزار و ۱۵۰ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهرهمند میشوند.
رشیدی از ۳۸ کیلومتر لولهگذاری خبر داد و افزود: بهمنظور اجرای پروژه گفتهشده یک حلقه چاه حفر و تجهیز شد.
مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان با اشاره به احداث مخزن دو هزار مترمکعبی گفت: طرحهای آبرسانی به روستاهای استان کرمان با جدیت ادامه مییابد.
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