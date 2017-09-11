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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان:

۱۵ روستای ارزوئیه از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند

۱۵ روستای ارزوئیه از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند

کرمان - مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان از آبرسانی به ۱۵ روستای فاقد آب شهرستان ارزوئیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی صبح دوشنبه در آیین بهره برداری از آبرسانی به مجتمع تخت خواجه ارزوئیه گفت: با بهره‌برداری از این پروژه عملیات آبرسانی به ۱۵ روستای شهرستان ارزوئیه انجام می‌شود.

وی زمان کلنگ‌زنی این پروژه را سال ۹۵ ذکر کرد و ادامه داد: با اجرای پروژه گفته‌شده ۴۰۰ خانوار و بیش از دو هزار و ۱۵۰ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند می‌شوند.

رشیدی از ۳۸ کیلومتر لوله‌گذاری خبر داد و افزود: به‌منظور اجرای پروژه گفته‌شده یک حلقه چاه حفر و تجهیز شد.

مدیرعامل شرکت آبفار استان کرمان با اشاره به احداث مخزن دو هزار مترمکعبی گفت: طرح‌های آبرسانی به روستاهای استان کرمان با جدیت ادامه می‌یابد.

کد مطلب 4083702

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