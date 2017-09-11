حشمت‌الله برسلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۰۷ میلیارد تومان از طلب گندم کاران خراسان شمالی پرداخت‌شده که این رقم معادل ۶۵ درصد مطالبات کشاورزان است.

برسلانی بابیان اینکه ۷۲ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران خراسان شمالی باقی‌مانده است، تصریح کرد: بخشی از این مطالبات با تخصیص اعتباری که صورت می‌گیرد طی هفته جاری پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۱۳۸ هزار تُن گندم از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شد، عنوان کرد: در تلاش هستیم باقی مانده مطالبات کشاورزان با رایزنی و پیگیری، هرچه زودتر به‌حساب گندم کاران پرداخت شود.

وی بابیان اینکه خرید گندم در خراسان شمالی تا اواسط شهریورماه جاری ادامه داشت، افزود: امسال نرخ پایه خرید گندم از کشاورزان به ازای هر کیلو، ۱۳۰۰ تومان بود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی همچنین از پرداخت ۱۰۰ درصدی مطالبات کلزا کاران استان خبر داد.