ایران با شکست آمریکا به رتبه نخست تولید پسته جهان برگشت

شکرالله حاجی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان تولید پسته در سال جاری ۳۱۰ هزار تن پیش بینی شده است، اظهارداشت: با توجه به تولید ۳۰۴ هزار تن پسته در سال ۱۳۹۵؛ امسال در مقایسه با سال قبل میزان افزایش تولید حدود ۲درصد افزایش پیش بینی می شود.

وی درباره اینکه گفته می‌شود ایران امسال توانسته با شکست آمریکا رتبه اول تولید پسته را پس بگیرد و به مقام نخست جهان در تولید این محصول دست یابد؟ گفت: براساس بررسی های انجام شده میزان تولید پسته در آمریکا ۲۷۰ هزار تن (در سال ۲۰۱۷) تخمین زده می‌شود و ایران با پیش بینی تولید ۳۱۰ هزار تن در رتبه اول تولید جهانی قرار می گیرد.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت صادرات این محصول را مورد اشاره قرار داد و افزود: میزان صادرات پسته در ۴ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ برابر ۱۶ هزار و ۶۶۰ تن است و از آنجا که برداشت پسته آغاز شده، افزایش صادرات در ماه‌های آتی پیش بینی می‌شود.

کاهش ۴۰ درصدی صادرات در ۴ ماهه نخست سال

حاجی وند درباره اینکه میزان صادرات نسبت به سال قبل از لحاظ کمی چقدر فرق داشته است؟ اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ صادرات محصول پسته ۱۳۸ هزار تن به ارزش ۱۲۷۱ میلیون دلار بوده؛ در مقطع ۴ ماهه ابتدای سال کاهش ۴۰ درصدی در مقدار صادرات مشاهده می‌شود که ناشی از کمبود عرضه پسته است البته با توجه به برداشت و عرضه محصول در بازار افزایش صادرات در ماه‌های آتی پیش بینی می‌شود.

وی چالش هایی را که امسال در زمینه پسته با آنها مواجه بودیم، مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: تغیر اقلیم و نوسانات دمایی، مشکلاتی چون سرمازدگی بهاره، گرمازدگی، تگرگ، ریزش جوانه گل و ... از جمله چالش‌های پیش روی ما بوده است. همچنین خشکسالی، کاهش کمی و کیفی آب و شیوع آفات و بیماری ها از جمله آفت کلیدی پسیل پسته از دیگر مواردی بوده که در این زمینه می‌توان به آنها اشاره کرد.

حاجی وند درباره اینکه پیش بینی تولید برای سال زراعی ۹۷-۹۶ چقدر است؟، افزود: بررسی میدانی باغات پسته حاکی از ریزش جوانه گل در بعضی از مناطق بوده است؛ با توجه به نوسانات آب و هوایی در سال جاری و پدیده سال آور- ناآور به نظر می رسد در سال ۱۳۹۷ کاهش جزیی در میزان تولید محتمل شود.

وی تاکید کرد: اجرای مناسب مدیریت باغات از جمله تغذیه و آبیاری، در اولویت برنامه های دفتر قراردارد تا سبب تولید مناسب شود.