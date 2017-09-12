جزییات فصل جدید «هزارداستان»/ سختیِ کارمان خوب کردن حال مردم است

فواد صفاریان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش تولید سری جدید برنامه «هزار داستان» در شبکه نسیم گفت: حدود یک و نیم ماه است که پیش تولید «هزار داستان» را شروع کرده ایم و امیدواریم این بار برنامه ای سرحال تر و با نشاط تر داشته باشیم.

وی ادامه داد: این بار روی اصول و ترکیب بندی سوژه ها دقت بیشتری می کنیم، تغییراتی هم در دکور داشتیم و مهمتر از همه تحقیقاتی است که در این فصل گسترده تر شده است چون سری پیش به دلیل پخش در ماه مبارک رمضان کار ما با کمی شتاب همراه شده بود.

تیم پژوهشی برنامه بزرگتر شده است

صفاریان پور با اشاره به تحقیقات برنامه و بعضی از تغییرات عنوان کرد: تحقیقات ما تا روزی که برنامه را ضبط می کنیم ادامه دارد و ترکیب همان تیمی است که در فصل پیش نیز همکاری داشتند. البته مریم نوابی نژاد این بار سردبیر برنامه است و تمرکزش بیشتر روی بحث محتواست.

این کارگردان برنامه های تلویزیونی درباره چگونگی پیدا کردن سوژه ها و همکاری سازمان ها و نهادها با آنها اظهار کرد: تیم پژوهشی برنامه در این فصل بزرگتر شده است و ما وارد مردم می شویم تا سوژه هایمان را پیدا کنیم زیرا معمولا سازمان ها آدرس غلط می دهند وپژوهشی که خود ما داریم بسیار کاربردی تر است.

ما به دنبال حال خوش هستیم

وی همچنین از مشاوره با روانشناسان و جامعه شناسان یاد کرد و گفت: بدون بررسی و پژوهش علمی نمی توان موضوع یا دغدغه ای را مطرح کرد. به هر حال ما برنامه سازیم و همه چیز را نمی دانیم و نیاز داریم از تخصص های جامعه شناسان و روانشناسان بهره بگیریم دوستان زیادی هم هستند که ما به فراخور برنامه سراغشان می رویم.

کارگردان مجموعه «هزار داستان» با اشاره به هدف این برنامه تاکید کرد: اگر قصه یک زندگی تلخ را هم تعریف می کنیم به این نقطه می رسیم که آن فرد با همه کاستی ها و مشکلات زندگی اش را ادامه می دهد و حالش خوب است. این نقطه از کار ما سخت است چون سراغ افرادی می رویم که حالشان همین امروز خوب است.

وی اضافه کرد: در بعضی مواقع هم نیاز داریم که به فرد مورد نظر کمک کنیم تا باوری را بپذیرد و ابتدا حال او را خوب کنیم. به طور مثال کسی که اچ آی وی مثبت دارد اگرچه که امروز ثابت شده همچنان از نگاه های جامعه نگران است و حاضر نیست جلوی دوربین بیاید.

شروع تولید از ابتدای محرم

صفاریان پور عنوان کرد: من به چنین فردی حق می دهم و فکر می کنم که ما باید در این زمینه ها فرهنگسازی کنیم. افرادی را پیدا می کنیم که حالشان خوب است تا آنها از حال و روز خود بگویند و دیگر مبتلایان و حتی مردم جامعه متوجه شوند که این بیماری خطری ندارد.

کارگردان مجموعه عروسکی «شکرستان» گفت: همه این مسایلی که مطرح می شود درنهایت نشان می دهد که همه ما افرادی عادی هستیم که می توانیم ناامید و غمگین شویم اما سعی می کنیم حال خود را خوب نگه داریم.

به گفته صفاریان پور، تولید سری جدید «هزارداستان» از ابتدای ماه محرم شروع می شود و شب های محرم ساعت ۲۳ از شبکه نسیم روی آنتن می رود.