جواد فرحانی تهیه کننده برنامه تلویزیونی «هزار داستان» که در شب های ماه مبارک رمضان روی آنتن رفت و پخش آن تا پایان این هفته از شبکه نسیم ادامه دارد، درباره ساخت سری دوم آن گفت: تلویزیون باید در این زمینه تصمیم بگیرد و البته باید چند روزی بگذرد تا بازخوردها را هم دریافت کنیم.

وی درباره ساخت برنامه هایی با این حال و هوا بیان کرد: ما به چنین فضایی که مردم از داستان های واقعی زندگی خود با این شیوه صحبت کنند، اعتقاد داریم چون مردم به این ترتیب می توانند بفهمند که مشکلات برای همه وجود دارد و باید یاد گرفت که با این مشکلات و سختی ها مبارزه کرد و به زندگی ادامه داد. امکان ندارد همیشه همه چیز در آسایش و رفاه باشد و ما اعتقاد داریم که باید این فضا را نشان داد با این حال باید دید نظر مدیران چیست و اگر مدیر شبکه نسیم در این باره تصمیمی بگیرد ما در خدمت کار هستیم.

تهیه کننده فصل اول «خندوانه» در واکنش به شرایط تلویزیون و نبود بودجه در ساخت پروژه ها عنوان کرد: مشکلات مالی همیشه هست و چندان مساله پیچیده ای نیست. بستگی به انگیزه و علاقه دارد که بتوانید با تلویزیون تعامل کنید و به فکر برنامه سازی باشید و خدا را شکر شرایط در شبکه نسیم خوب است.

وی درباره بهره گیری از کارشناسان و روانشناسان در «هزارداستان» یادآور شد: ما به مقتضیات زمان پیش خواهیم رفت و اگر فصل بعدی برنامه ساخته شود شاید خوب باشد که از روانشناس هم بهره بگیریم چون روانشناسی یک علم است و در صورت مباحث کارشناسی خیلی خوب است که بتوانیم در این حوزه ورود کنیم و هرچقدر به این وسیله بار علمی برنامه بالاتر برود هم برای تلویزیون و هم مردم خوب است و هم کیفیت برنامه سازی را افزایش می دهد.

فرحانی با اشاره به این برنامه عنوان کرد: «هزار داستان» اولین برنامه مناسبتی شبکه نسیم است و این شبکه از بدو تولد تا کنون برنامه مناسبتی نداشته است.

این تهیه کننده در پایان درباره ادامه ساخت «شکرستان» یادآور شد: ما به تعداد قسمت های لازم از این مجموعه تولید کردیم و به سازمان تحویل دادیم که روی آنتن رفت و حالا درباره این مجموعه هم باید دید مدیران می خواهند که این مجموعه عروسکی ادامه پیدا کند یا خیر.