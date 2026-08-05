فواد صفاریان‌پور کارگردان برنامه «هزار داستان» درباره ساخت فصل جدید این برنامه به خبرنگار مهر بیان کرد: برنامه «هزار داستان» در سال‌های گذشته با روایت قصه‌های واقعی و شنیدنی از زندگی آدم‌های معمولی، جای خود را میان برنامه‌های تلویزیون باز کرده بود. در سری‌های پیشین، رویکرد ما بر محور داستان زندگی افراد واقعی و رویدادهایی استوار بود که در زندگی آنان رخ داده و به سرانجامی متفاوت، درکی تازه یا رخدادی بهتر انجامیده بود.

وی با اشاره به افتتاحیه برنامه عنوان کرد: در این دوره، در آغاز برنامه به تمامی افرادی که برای ارتقای امنیت جانی و روانی آحاد مردم کوشیده‌اند، ادای احترام خواهد شد. همچنین از تمامی مردمی که با همدلی در کنار یکدیگر، به امنیت ذهنی و ایجاد فضایی مطمئن مبتنی بر با هم بودن یاری رسانده‌اند، قدردانی به‌عمل خواهد آمد. افتتاحیه برنامه ادای احترامی است به کادر سلامت، کسانی که در حفظ جان انسان‌ها نقشی تأثیرگذار ایفا کرده‌اند، فرماندهان و استراتژیست‌های نظامی که امنیت روانی، جسمی و ذهنی را برای کشور و مردمانشان به ارمغان آورده‌اند؛ بزرگانی همچون سردار سلیمانی، باکری ها و همت ها و تمامی فرماندهانی که در کنار نیروهای خود ایستادند از سرباز وظیفه‌ در پشت لانچر تا فرماندهی که در کنار نیرویش ماند.

وی درباره ساخت دوباره این برنامه گفت: بازگشت «هزار داستان» در شرایطی در دستور کار تلویزیون قرار گرفته که این برنامه در فصل قبل با نام ‌«پریزاد» تولید شد و حالا قرار است با توجه به شرایط جامعه ساخت این برنامه ادامه یابد. تمرکز فصل قبل بر موضوعاتی همچون سلامت جسم و روان، تجربه مواجهه با بحران و اتفاقات مختلف از این دست بود.

این برنامه ساز درباره پیشینه برنامه توضیح داد: «هزار داستان» پیش از این نیز تلاش کرده بود روایت را از چهره‌های شناخته‌شده به سمت آدم‌هایی ببرد که شاید نامشان در رسانه‌ها مطرح نباشد، اما هر کدام داستانی برای گفتن دارند؛ آدم‌هایی که با یک حادثه، بحران یا موقعیتی دشوار مواجه شده‌اند و توانسته‌اند از آن عبور کنند. حالا در فصل جدید قرار است این برنامه با تمرکز بر سبک زندگی و سلامت ایرانیان به تولید برسد.

بازگشت حسین پاکدل به اجرا پس از ۳۳ سال

وی درباره اجرای حسین پاکدل نیز تصریح کرد: به نظرم آنچه بازگشت این برنامه را به یک اتفاق قابل توجه در جدول برنامه‌های تلویزیونی تبدیل می‌کند، نام مجری آن است. حسین پاکدل، چهره باسابقه عرصه فرهنگ، هنر و رسانه، پس از ۳۳ سال قرار است بار دیگر در قامت مجری مقابل دوربین تلویزیون قرار بگیرد.

این برنامه‌ساز اعلام کرد: در دوره‌های گوناگون و برنامه‌های مختلف، همواره یکی از گزینه‌های مطلوب برای حضور در مقابل دوربین، حسین پاکدل بود. در مقاطع مختلف، پیشنهادهای متعددی به او ارائه شد که هر بار به دلایلی محقق نشد اما این بار که پیشنهاد مطرح شد و گفتگوها دوباره صورت گرفت، خود آقای پاکدل هم اکنون زمان را مناسب می‌دانست تا بخواهد اقدامی موثر و مفید برای جامعه خویش انجام دهد.

وی با اشاره به واکنش های اخیر پاکدل در جنگ رمضان عنوان کرد: عملکرد او در همین مدت کوتاه در فضای مجازی، این اطمینان را حاصل کرد که آنچه را آموخته و آنچه را که در صندوق وجودی خویش از تجربه، دریافت، آگاهی و پختگی اندوخته است، اکنون با تمام وجود مصمم است به مردم کشور تقدیم کند. این انگیزه والا و این شور و اشتیاق، گروه را نیز به نقطه‌ای رساند که بتوانند، به خواست خدا، اثری متفاوت و تأثیرگذار برای تماشاگران و مردم کشورشان خلق کنند.

صفاریان‌پور ادامه داد: آقای پاکدل مسیر خود را بر پایه ایده وطن‌دوستی، مردم‌دوستی و عشق به کشورشان ادامه داد. در جهانی که رفتارها اغلب دستخوش سوءتعبیرها می‌شود، این پختگی آشکار می‌سازد که یک فرد حرفه‌ای چگونه می‌تواند با بازتاب دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود نسبت به مردم و همنوعانش، به‌عنوان شخصیتی تأثیرگذار در کشورش به نمایش درآید.

صفاریان پور درباره بازگشت پاکدل به اجرا تصریح کرد: حضور پاکدل برای اجرای «هزارداستان» را می‌توان بخشی از تلاش تلویزیون برای بازگرداندن چهره‌های باسابقه به عرصه اجرا دانست؛ چهره‌هایی که بخشی از حافظه رسانه‌ای مخاطبان را شکل داده‌اند و حضور دوباره آنها می‌تواند به برنامه‌هایی از جنس گفتگو و روایت، هویت متفاوتی ببخشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حواشی ایجادشده پیرامون اظهارات قبلی این هنرمند در فضای مجازی، بیان کرد: ملاک من به‌عنوان برنامه‌ساز، بیش از هر چیز نگاه امروز آقای پاکدل به وضعیت جامعه و تمایلشان برای تأثیرگذاری در این برهه تاریخی بود. او اکنون با تمام عشق آمده تا ارادت خود را به سربازان وطن و خدمتگذاران سلامت ایران نشان دهد و از همه حواشی عبور کرده است. حواشی اظهارات وی در مجازی چه شد؟ بخشی که ناشی از سوتفاهم بوده و برطرف شده و او همواره به سرداران و سربازان میهن مخصوصا شهید سلیمانی ارادت ویژه ای دارد و بخشی دیگر که اظهاراتش درباره جنگ ۱۲ روزه و رمضان بوده که نشان می دهد مدتهاست با تمام عشق آمده تا ارادت خود را به سربازان وطن و خدمتگذاران سلامت ایران نشان دهد و با شجاعتی مثال زدنی از همه حواشی عبور کرده است.

همدلی در کنار مردم با محور میهن

کارگردان «هزار داستان» اضافه کرد: از سوی دیگر پایه فعالیت گروه برنامه‌ساز و شبکه نسیم نیز همدلی و یکپارچگی در کنار مردمی است که قرار است با وجود تجربه‌ها، آرا و تفاوت‌ها، در کنار یکدیگر و بر محور یک میهن و یک اصل به نام ایران، به زیست مشترک خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: در قبال آنچه از سوی پاکدل در فضای مجازی منتشر شده بود، برای اظهار نظری که هر ایرانی را متأثر و خشمگین می‌کرد، این احساس فزاینده در من هم وجود داشت؛ اما فرایند گفتگوها و آنچه که اتفاق افتاده بود، نشانگر سوءتفاهم‌هایی بود که عده‌ای از اتفاقی به عمل آورده بودند. بدیهی است بودن آقای پاکدل امروز و در قاب تصویر، با توجه به شناخت از اظهارنظرهای فعلی وی گواهی‌دهنده اهمیت حضورش روی آنتن است. این موضوع بیش از پاسخ او به سوءتفاهم‌هایی که پیش‌تر در پی بازتاب اظهاراتش در فضای مجازی ایجاد شده بود، مورد توجه من قرار گرفت؛ چراکه برای همه روشن شده بود بخش قابل‌توجهی از این حواشی، ناشی از سوءتفاهم و سوءتعبیر بوده است.

صفاریان‌پور در پایان گفت: امیدوارم فصل جدید این برنامه به ارتقای سطح آگاهی عمومی و کمک به داشتن زندگی بهتر برای مردم تولید و عرضه شود.

فصل جدید «هزار داستان» با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگردانی محمدفواد صفاریان پور و تهیه کنندگی مشترک وی با علی زارعان از شبکه نسیم به زوی پخش خواهد شد.