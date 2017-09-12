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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

قادی پاشا خبرداد:

انتقال یازده جسد سقوط اتوبوس مسافربری به پزشکی قانونی

انتقال یازده جسد سقوط اتوبوس مسافربری به پزشکی قانونی

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران از انتقال جسد ۱۱ نفر از جان‌باختگان سانحه سقوط اتوبوس به دره جاجرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران دکتر قادی پاشامدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: ۱۱ جسد سقوط اتوبوس مسافربری در جاده جاجرود صبح امروز به پزشکی قانونی استان تهران تحویل شد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران افزو:د یازده جسد برای احراز هویت صبح امروز۲۱شهریورماه  به مرکزتشخیصی وآزمایشگاهی استان تهران واقع در کهریزک انتقال یافته است که از این تعداد ۱۰ نفرد مرد و یک نفر زن است.

دکترقادی پاشادرادامه گفت : تعیین علت فوت و هویت اجساد تحت بررسی کارشناسی تخصصی است و پس از انجام معاینات با هماهنگی مرجع قضایی تحویل بستگان درجه یک خواهد شد.

بامداد امروز یک اتوبوس مسافربری که از تهران عازم ساری بود در دره ای در جاجرود سقوط کرد.

کد مطلب 4084918

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