واکنش به بخشنامه عدم الزام تولیدکنندگان به درج قیمت برخی کالاها

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم الزام تولید کنندگان به درج قیمت برخی کالاها بیانیه صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: با توجه به ابلاغ بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم الزام درج قیمت بر روی برخی کالاها از سوی تولید کنندگان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها تشکل مردمی که به موجب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیده است، صدور و اجرای این بخشنامه را با توجه به صراحت قوانین مختلف از جمله مواد (1) و (5) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده (15) قانون نظام صنفی و ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی بر خلاف قانون و حقوق مصرف کنندگان می داند.

همچنین در ادامه این بیانیه عنوان شده: ضروری است قیمت های واقعی بر روی کالاها درج شود و رویه غلط درج غیرواقعی قیمت ها با کنترل و نظارت اصلاح شود و با اجرای صحیح قانون، تولید کنندگان موظف به درج واقعی قیمت بر روی کالاها شود نه اینکه قیمت کالا حذف شود و موجب ایجاد منازعه بین مصرف کنندگان و عرضه کنندگان کالا گردد و آرامش و سلامت بازار را مورد تهدید جدی قرار دهد.

در پایان این بیانیه آمده: بنابراین انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به سبب جایگاه و نقش قانونی خود و در راستای دفاع از حقوق مصرف کنندگان درخواست لغو بخشنامه مذکور را دارد.