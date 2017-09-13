فولاد به لحاظ فنی به ایرانجوان باخت/جام حذفی برای ما تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پور موسوی عصر امروز در نشست خبری پیش از بازی با سپاهان اصفهان اظهار کرد: بعد از سه هفته تعطیلی دوباره باید مسابقات لیگ برتر را آغاز کردیم ولی خوشبختانه مصدومان در این مدت به تیم برگشته‌اند و حذف ما از جام حذفی نیز چیزی از ارزش‌های تیم ما کم نمی‌کند.

وی افزود: با وجود بازی خوبی که در برابر ایرانجوان بوشهر داشتیم، آن بازی را باختیم و از جام حذفی کنار رفتیم ولی جام حذفی دیگر برای فولاد تمام شد و تمام تلاش خود را به موفقیت در لیگ برتر معطوف کرده‌ایم.

پور موسوی در خصوص این سؤال که بازیکنان به علت دریافت نکردن مطالبات خود تمرکز لازم را در برابر ایرانجوان نداشتند، بیان کرد: از هیئت‌مدیره بابت پشتیبانی خوبی که از تیم دارند تشکر می‌کنم ولی ما در برابر ایرانجوان بوشهر به لحاظ فنی شکست خوردیم. در بازی‌های جام حذفی مسائل روحی روانی بسیار مهم است و شاید مثل ایرانجوان روی مسائل روحی بازیکنان خود خوب کار نکرده بودیم. ضمن اینکه ما در برابر این تیم بوشهری از شرایط مسابقه دور شده بودیم و نگاه کنید که هشت تیم لیگ برتری در این مرحله از جام حذفی کنار رفتند

سرمربی فولاد خوزستان در خصوص ورزشگاه جدید فولاد خوزستان نیز گفت: ورزشگاه فولاد آرنا قرار است آبان ماه در اختیار ما قرار بگیرد که در این صورت ما بازی‌های خانگی خود را به این ورزشگاه منتقل کنیم. البته این ورزشگاه با دوری راه مواجه است که انتظار داریم مسئولان شهری مثل سازمان اتوبوس‌رانی نیز در این راه ما را همراهی کنند و شرایط حضور هواداران ما در این ورزشگاه را مهیا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر باشگاه‌های کشور، تیم‌های فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان فردا ساعت ۲۰ در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم می‌روند.