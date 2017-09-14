جشنواره گل میلان در وین/ شکست خانگی هوفن هایم برابر براگا

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل جدید رقابتهای لیگ اروپا پنجشنبه شب آغاز شد که در یکی از بازی ها تیم میلان در شهر وین برابر آستریا وین به پیروزی ۵ بر یک دست یافت.

در این بازی هاکان چالهان اوغلو (۷)، آندره سیلوا (۱۰، ۲۰ و ۵۶) و سوسو (۶۳) برای میلان گلزنی کردند. تنها گل تیم آستریا را نیز بورکوویچ (۴۸) به ثمر رساند.

از اتفاقات دیگر پنجشنبه شب می توان به شکست خانگی هوفن هایم برابر براگا اشاره کرد. این تیم آلمانی که با غلبه بر بایرن مونیخ از روحیه بالایی برخوردار بود شکست غیر منتظره ۲ بر یک را متحمل شد.

* ویارئال ۳ - آستانه یک

* دینامو کیف ۳ - اسکندربو یک

* یانگ بویز یک - پارتیزان بلگراد یک

* هوفن هایم یک - براگا ۲

* باشاک شهیر صفر - لودوگورتس صفر

* آستریا وین یک - میلان ۵

* ریه کا یک - آ ا ک یونان ۲

* آپولون یک - لیون یک

* فاستاو زلین صفر - شریف تیراسپول صفر

* کپنهاگن صفر - لوکوموتیو مسکو صفر